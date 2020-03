La Chambre de l'artisanat et des métiers de la wilaya de Tizi Ouzou a lancé une grande formation pour la fabrication et l'installation des panneaux solaires. L'initiative, qui dure tout au long de ce mois de mars, concerne, selon un communiqué de cet organisme, tous les jeunes pour avoir une maîtrise de cette nouvelle technologie ainsi que ceux qui possèdent déjà des entreprises dans ce domaine. La formation est pilotée par Atlas Academy des Formations. Le dimensionnement, l'installation et la maintenance sont les modules essentiels de ce stage.

En effet, ces derniers temps, la tendance est à l'énergie solaire, comme c'est le cas dans le commune de Boudjima. C'est la première commune, à l'échelle nationale, qui passe à l'énergie solaire. Un projet annoncé, il y a plus d'une année.

Les travaux, conduits par de jeunes talentueux ingénieurs ont pris du temps pour se concrétiser, car des essais devaient être effectués. Un exploit qu'il faut saluer pour son caractère novateur et pionnier, en Algérie. Les jeunes ingénieurs de la commune de Boudjima viennent ainsi de prouver que l'exploitation de l'énergie solaire est une technologie dont l'Algérie peut se doter, sans recourir à l'expertise étrangère moyennant des salaires exorbitants en devises. Des ingénieurs payés sur le compte de l'Anem en pré-emploi peuvent réaliser les exploits que l'Etat paye en devises aux étrangers.

Hélas, depuis le lancement de cette expérience dans cette commune, d'autres n'ont pas suivi, prouvant par là que les élus, à travers les circonscriptions de la wilaya ne sont pas vraiment dans l'air du temps et ne se soucient guère de développer des moyens innovants, pour le bien-être des citoyens. Pourtant, les jeunes de la commune de Boudjima ont prouvé que les écoles peuvent être alimentées par l'énergie solaire. Une méthode qui libère des sommes importantes des budgets de ces communes, ce qui permettrait à ces élus d'utiliser cet argent pour régler d'autres problèmes encore en suspens. Par ailleurs, il convient de noter que ces formations sont d'une grande importance, pour leur impact, à moyen et long terme. La formation des jeunes à ces métiers engendrera certainement la création d'entreprises spécialisées avec de hautes qualifications, ce qui créera un marché important pour les panneaux solaires. Cette nouvelle dynamique impulsera par conséquent la tendance à l'utilisation de cette technologie qui reste encore inconnue dans notre pays malgré ses bienfaits, ce qui vient d'être prouvé par l'engouement des jeunes aux formations initiées par la Chambre de l'artisanat et des métiers.

Enfin, il est à insister sur la nécessité de mettre en exergue l'expérience de la commune de Boudjima. Les écoles souffrent d'une dégradation depuis plusieurs années, dans toutes les communes. L'utilisation de cette technologie peut diminuer les dépenses budgétaires afin de les consacrer à la réparation et autres nettoyages assurés actuellement par les parents d'élèves.