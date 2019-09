Pourquoi les incessantes ruptures du stock et surtout, pourquoi ces dysfonctionnements dans l’approvisionnement de la matière première ? Ces situations et bien d’autres occasionnent à chaque fois l’arrêt du HF2 d’El Hadjar.

Situation intrigante suscitant moult interrogations, quand on sait que, le complexe Sider a à sa charge, une feuille de route, devant lui permettre de relever le défi qu’il s’est fixé. Celui-ci consiste à se faire une place sur le marché international. Un challenge qui semble bien loin de la portée au vu de la situation prévalant au sein du complexe.

En effet, l’outil pivot de la chaîne de production du complexe sidérurgique d’El Hadjar, le HF2 en l’occurrence, est, depuis le 2 septembre courant, à l’arrêt, a confirmé une source syndicale. Au motif de cet énième arrêt temporaire, l’épuisement du stock du fer brut et le dysfonctionnement dans l’approvisionnement du complexe, a expliqué la même source. Selon cette dernière, ce dysfonctionnement a occasionné la suspension des activités du HF2 et par conséquence, son arrêt, comme mesure préventive pour sécuriser et préserver l’installation industrielle.

Qu’en est-il pourle géant de l’acier ?

La même source a tenu à noter que, le bon fonctionnement de toute la chaîne de production repose sur la garantie d’un stock de fer brut de 30 jours.

Un cadre de l’entreprise a fait état d’un communiqué adressé aux autorités concernées, les interpellant pour une intervention rapide, afin de résoudre le problème de l’approvisionnement en fer brut pour reprendre le travail et permettre au complexe d’atteindre ses objectifs de production. Ces derniers reposent sur une solution radicale au problème.

Dans l’élan des informations qui nous ont été données par notre source, il a été retenu, qu’une équipe de spécialistes du complexe a été dépêchée à la mine d’Ouenza pour statuer sur la situation de production de fer brut et son acheminement vers le complexe Sider. « Arrivée sur place, l’équipe a constaté les difficultés rencontrées dans la production du fer brut», a fait savoir notre source. « Face à la difficulté du problème, l’équipe a dû proposer à la direction de la mine de partager son expérience dans le domaine de la maintenance des équipements », a-t-il ajouté. Les membres de cette équipe ne ménagent aucun effort ni savoir-faire en matière de maintenance, Ils s’attellent à ce que les équipements à l’origine de ce dysfonctionnement soient au plus vite remis en service. Selon certains experts dans le domaine de l’extraction des minerais, la solution idoine est de revoir l’état de ces équipements, dont la durée de vie est largement dépassée.

Il est attendu que les acteurs en charge du secteur de l’industrie, prennent conscience de l’impact du problème sur la production du complexe Sider et sur l’économie sidérurgique.

toujours la mêmerengaine

Ainsi convient-il de rappeler que le complexe Sider d’El Hadjar ne cesse de compter les arrêts de travail provoqués soit par des dysfonctionnements dans son approvisionnement en matière première, soit par des grèves de travailleurs au niveau des entreprises qui lui fournissent ce minerai ou des prestations de services.

Après avoir connu de fortes perturbations et des arrêts d’activités durant l’été 2018 pour un épineux problème d’alimentation qui avait touché l’ensemble de la wilaya de Annaba, le site a passé le premier semestre de l’année dans la même atmosphère de turbulences, à travers une série d’autres arrêts du genre provoqués par le manque d’approvisionnement en matière première, mais aussi de la grève des travailleurs de la mine de Boukhadra et de la Société nationale de transport de chemin de fer (Sncf), qui soulevaient des préoccupations socioprofessionnelles.