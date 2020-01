La dernière étude de l’institut MMR de sondage d’audience des chaînes de télévision, réalisée sur une période allant du 5 au 11 décembre, soit les sept jours ayant précédé l’élection présidentielle du 12 décembre, donne Ennahar TV comme étant le média le plus suivi en Algérie.

Le sondage affirme qu’en matière de pénétration des chaînes de télévision en général, la chaîne d’information privée maintient sa 1ère place avec près de 10 millions de téléspectateurs en cumul semaine et 6 millions de cumul par jour. Mëme pour les parts d’audience, le sondage soutient encore que c’est Ennahar TV qui rafle la mise avec 12,99%, suivie d’Echorouk TV (8,7%), Echorouk News (5,78%), Samira TV (5,34% ) et El Bilad TV (4,71%). Les pics d’audience sont estimés pour Ennahar TV à plus de 1,67 millions de téléspectateurs, entre 20h30 et 20h45, Echorouk News à plus de 632 000 téléspectateurs et Echorouk TV à plus de 461 000.

Ennahar TV est suivie d’Echorouk TV et d’Echorouk News, avec respectivement 8,5 millions et 6,5 millions de téléspectateurs en cumul semaine, tandis qu’El Bilad TV arrive en 4e position avec près de 6 millions de téléspectateurs en cumul semaine.