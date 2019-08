Campant sur ses positions, le mouvement Ennahda réitère son adhésion et son soutien au lancement d’un dialogue inclusif, « Le mouvement Ennahda considère qu’un dialogue sérieux, sincère et responsable est le premier pas pour une solution de la crise que vit l’Algérie », a souligné le secrétaire général du mouvement, Yazid Benaïcha, jeudi à Constantine, lors d’une rencontre tenue au siège du parti.

Revenant sur la composante et sur les circonstances d’émergence du panel chargé de conduire ce dialogue, le responsable du mouvement, précise que « l’instance qui doit mener le dialogue doit jouir d’expérience, de crédibilité et de prérogatives de prise de décision. Une instance de dialogue placée de manière unilatérale ne peut conduire un dialogue ».

Relevant la nécessité de rétablir une relation de confiance entre le peuple et l’Etat, et mettant en exergue l’importance d’une gestion efficiente des affaires de l’Etat, Benaïcha préconise que «le dialogue à mener doit être sans préalables à la hauteur de la crédibilité, du pacifisme et du civisme du Hirak. L’Algérie, peuple et Etat oeuvre pour un changement réel. La formation d’un gouvernement de compétences pour la gestion des affaires de l’Etat est nécessaire ». Une position qui va pleinement dans le sens, des derniers développements, de la scène politique, axée essentiellement sur les initiatives de concertation pour une sortie de crise, que le mouvement Ennahda soutient, à l’image de la rencontre nationale à laquelle ont appelé les Forces de changement pour soutenir les choix du peuple qui « a donné une bonne image lors des manifestations pacifiques et proposer des initiatives devant concourir à la sortie de la crise politique que traverse le pays. La concrétisation de ces revendications passe par la validation des propositions conciliant solutions politique et constitutionnelle. les acteurs du Mouvement populaire doivent choisir des représentants en vue de plafonner les revendications et définir une feuille de route pour la prochaine étape ».

Par ailleurs, il est clair que dans son processus d’émergence, le dialogue et le panel qui doit le gérer se trouvent sur un chemin parsemé d’embûches, du fait qu’il ne fait pas encore consensus., et fait l’objet de divergences de positions , palpables au sein des partis. A ce titre, le FLN réitère sa position et adhère à « l’adoption du dialogue pour surmonter la crise que vit le pays», tout en saluant «l’engagement des institutions de l’Etat à assurer toutes les conditions nécessaires au lancement d’un dialogue responsable menant à un consensus national qui aboutira à l’élection, dans les plus brefs délais, d’un nouveau président de la République », c’est du moins ce qui ressort du communique rendu public ce jeudi, et dans lequel, il précise que le parti est prêt à « contribuer fortement aux efforts de l’instance nationale de dialogue ».

De son côté, le RND confirme sa priorité d’aller eu urgence vers l’élection présidentielle, « l’instance nationale de dialogue doit se focaliser sur la stabilité des institutions de l’Etat, tout en ignorant les questions superflues en vue d’engager les réformes de fond escomptées, et ce partant du principe qu’il faut répondre aux aspirations du peuple de manière graduelle. La réalisation des objectifs suprêmes passe par l’élection d’un président de la République qui aura pour principale prérogative la réalisation des aspirations du peuple ».

Tandis que c’est le même son de cloche qui émane des partis de l’opposition. Pour Jil Jadid, « il est clair que les conditions d’un dialogue politique réel et serein ne sont pas encore réunies et les esprits ne sont pas prêts à faire des concessions mutuelles. L’impasse est devenue ainsi une réalité », précise le président du parti. Alors que le RCD de Mohcen Belabbas a critiqué, dans une publication sur sa page Facebook, « le rejet par le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, des promesses données aux membres de l’instance concernant les mesures d’apaisement et à leur tête la libération des détenus d’opinion ».

Un tiraillement, qui ne prendra fin, selon les observateurs, que lorsque le dialogue sera effectivement lancé, et mettra au grand jour, les dispositions des uns et des autres, à contribuer à l’apparition de grandes lignes d’une feuille de route qui pour l’heure, ne demeure qu’au stade de la médiation.