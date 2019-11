La participation à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, est «la meilleure solution» pour accélérer la réalisation des revendications du Hirak populaire, a estimé, hier, le secrétaire général du Mouvement Ennahdha, Yazid Benaïcha. Intervenant lors de la tenue de la session extraordinaire du conseil consultatif national de son parti, Benaïcha, a précisé que la décision définitive concernant l’annonce officielle du nom du candidat qui sera soutenu par le Mouvement, sera prise lors de cette rencontre. Il a indiqué, dans ce cadre, que cette décision sera basée sur la nécessité de «préserver l’intérêt suprême du pays, la préservation de l’unité nationale, le renforcement de la cohésion sociale et la préservation des constantes de la nation et de la société». La décision du parti sera également motivée par «des considérations partisanes dans les choix politique, socio-économique et la méthodologie de la solution adoptée après la présidentielle, car cette dernière représente le premier pas dans le cadre de la résolution de la crise politique et de l’établissement de la stabilité politique.