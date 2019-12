aLe président de la République a mis le Mouvement populaire au cœur de son discours d’investiture. Il en a fait son inspiration. Abdelmadjid Tebboune n’a pas caché son admiration pour la forte volonté du peuple qui a réussi un acte historique sans précédent dans l’histoire de la nation. Les Algériens ont écrit le premier acte du «roman républicain» qui sera, à n’en pas douter enseigné dans les manuels scolaires, mais également dans les universités de la planète. Très admiratif du génie populaire qui, en mettant le doigt sur la plaie du système, a renversé la table sur les tenants de l’ancien régime et sa clientèle. Dans son discours d’investiture, le chef de l’Etat a donc rendu un hommage appuyé aux millions d’Algériens qui ont unanimement installé leur mouvement dans une perspective noble, constructive et moderne. Il dira, à juste titre, que l’élection présidentielle du 12 décembre dernier est la conséquence directe de l’élan citoyen des Algériens qui ont arrêté net une opération politique montée de toutes pièces par un certain nombre d’individus qui s’étaient crus au-dessus des lois. De fait, Abdelmadjid Tebboune est conscient qu’il doit son élection à la tête de l’Etat, dans les conditions les meilleures en terme de transparence, au Mouvement populaire.

L’autre certitude du chef de l’Etat tient dans l’impact, sur la vie de la nation, du réveil du peuple. Les acquis, impossibles à imaginer il y a une année, sont dus au seul fait du peuple et de l’ANP qui a protégé son expression et l’a accompagné dans sa détermination à faire émerger la nouvelle République. La fin consommée du système Bouteflika, avec son corollaire, l’annulation du cinquième mandat présidentiel, le jugement de tous les symboles du régime et la libération de l’institution judiciaire, le départ des deux «B», à partir d’aujourd’hui consacré, sont d’immenses acquis arrachés par le Mouvement populaire. C’est d’ailleurs autour de ces acquis que le président de la République a construit son programme électoral et s’emploie à l’appliquer sur le terrain durant son premier mandat à la tête du pays. En fait, Abdelmadjid Tebboune a bien écouté les Algériens et il leur a clairement proposé, avant-hier, de parachever toutes leurs revendications. Ce ne sont pas à proprement parler des revendications, mais autant de nécessités historiques à mettre en place, pour donner une réelle perspective à la nation. L’amendement profond de la Constitution et du Code électoral vient, à ce propos, répondre aux vœux des Algériens. Tebboune n’entend pas agir de haut, mais aller au plus près des citoyens pour discuter la nouvelle Constitution qui sera proposée à référendum. C’est un signal on ne peut plus clair de sa main tendue à toute la société et de son désir de ne pas perdre la chance qui s’offre à l’Algérie, celle d’avoir un peuple debout, dans la rue et attentif à l’avenir de la nation.

La main tendue du président ne suffit pas pour convaincre et plus encore pour amener l’ensemble de la communauté nationale à construire un avenir commun. Cela Tebboune en a pris conscience et engage l’Etat dans une innovante initiative stratégique qui consiste à donner les moyens à la jeunesse d’entrer dans les institutions élues de la République. Il a, en effet, annoncé que l’Etat prendra en charge les frais de campagne des jeunes. Et par qui est constitué le Mouvement populaire ? la réponse est toute faite et la proposition «géniale» du chef de l’Etat aura l’excellent mérite d’éloigner l’argent sale de la politique et de faire émerger une nouvelle classe de politiques qui ne devra son ascension qu’à ses compétences et au soutien direct de son Etat.

Cet axe, très important dans le programme présidentiel, vaut un appel sincère de la part de Tebboune à l’adresse du Mouvement populaire. Les jeunes qui le composent n’auront pas besoin de vendre leurs âmes au capital pour contribuer à l’édification de la nouvelle République. Qu’ils fassent donc des propositions précises et enrichissent le débat sur cette initiative précisément. En tout cas, l’auteur de cette «trouvaille politique originale» semble avoir son idée sur le sujet. Ce peut être même son «arme de persuasion massive», pour amener le Mouvement populaire à passer le cap de la contestation pour celui de la construction. Cela pour dire qu’à bien comprendre son discours, le président mise beaucoup sur l’énergie positive du Mouvement populaire pour amorcer la nouvelle République.