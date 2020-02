Takrietz est un petit centre urbain traversé par la Route nationale 26 reliant le chef-lieu de la wilaya de Béjaïa et la vallée de la Soummam et plus loin Bouira et Alger. Ce village est en plein essor économique depuis l’ouverture de l’autoroute au niveau d’Aftis. Point de jonction avec la pénétrante autoroutière, Takrietz a vite connu un saut qualitatif et quantitatif en matière d’activité commerciale, notamment à travers l’ouverture de plusieurs commerces. Bref, une activité qui ne cesse de se développer. Pratiquement chaque jour on découvre un nouveau restaurant, un kiosque, une librairie… fait remarquer Mohamed Arezki Bourdjil, mais non sans faire part de ses craintes quant à la baisse de cette animation commerciale avec un effet inverse, qui risque fort de se produire dès que la pénétrante autoroute sera livrée dans sa totalité. Si cette évolution de l’activité commerciale est saluée par certains, d’autres n’ont pas manqué de la décrier. Les embouteillages quasi permanents tout au long de la traversée du village dérange plus d’un. «Parfois, je mets une à deux heures pour livrer les clients», indique ce livreur, même s’il reconnaît que son activité a été démultipliée depuis deux années. «On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs», ironise un restaurateur comme pour dire que c’est grâce à ce flux de passagers que l’activité a connu un engouement. Mais ce ne sera pas pour longtemps prédit-on. L’annonce de l’avancée considérable des travaux de la pénétrante angoisse. Takrietz connaîtra le même sort que d’autres localités devenues un désert économique à la mise en service de l’axe autoroutier Laâdjiba-Béjaïa. Beaucoup citerons comme exemple les centres urbains de Maillot, Bouira, Lakhdaria, Béni Amrane... pour ne citer que ceux-là.Conscient de cette réalité, ce politicien invite à la réflexion pour une alternative qui permettrait de répondre aux besoins de la génération présente. «Ma contribution ne vise pas à lancer une étude pour équilibrer les fonctions commerciales, mais pour engager un débat autour de la question», précise-t-il sans un de ses postes sur sa page Facebook. Sachant qu’aucun échangeur n’est prévu à proximité de ce village et le flux d’usagers connaîtra une baisse considérable dès la mise en service de la totalité de la pénétrante, le politique propose de «créer un attrait touristique, une sorte de circuit tout au long de l’oued, création d’un marché bio au profit des agriculteurs et artisans pour écouler leurs produits et créations, faire la promotion des savoir-faire locaux, renforcer l’activité et la vitalité du centre du village. «Une fois l’autoroute achevée, Takrietz deviendra une ville morte, donc un plan «B» s’impose pour parer à toute situation désastreuse» conclut-il. «C’est très beau. Réfléchir, proposer. Je crois qu’on est dans l’obligation de dépasser les pleurnicheries et les lamentations et aller avec volonté dans le sens du vrai changement, à savoir exploiter toutes les richesses naturelles, humaines et économiques dont dispose notre village pour faire de lui une étoile dans la région et une vraie vitrine de la commune», propose Aïssa Ainas, un pharmacien et habitant du village, qui relève dans son commentaire des contraintes de la bureaucratie, l’hésitation et le déphasage, qui règnent dans la commune. «Rien ne bougera...rien du tout», souligne-t-il non sans rappeler « les propositions faites depuis trois ans, dont des trottoirs, des aires de jeux, des salles de sport, un marché couvert, un vrai dispensaire, une zone industrielle et un stade».

Bref, la réflexion est lancée. Des propositions il y en aura certainement pour peu que les autorités locales puissent les accompagner afin de permettre à ce village de garder sa réputation et pourquoi pas la développer pour profiter à tous ? De la discussion jaillit la lumière et l’idée lancée par Mohamed Arezki Bourdjil ne peut qu’être bénéfique pour tout un chacun.