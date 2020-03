Le secteur de l'Education nationale à l'instar des autres secteurs stratégiques qui participent à l'édification de la nation, a subi les influences engendrées par les mutations qui ont touché la société dans sa totalité. Un nouveau ministre, «un enfant de la maison», subit déjà les tirs des lobbies fondamentalistes et baâthistes qui ont eu raison de Benghebrit. L'école algérienne est un enjeu de taille si on se projette dans l'avenir. La mainmise sur l'école consolide les rênes d'un pays. Un étudiant bien formé est un danger pour l'incompétence, le favoritisme et les passe-droits. Un enfant bien formé est une assurance pour la vie. Ceux qui veulent perpétuer le «ridicule» s'opposent à toutes réformes et détournent l'attention sur des soi-disant conflits entre les directions et partenaires sociaux quand le vif du sujet tourne autour du contenu, les programmes et les techniques pédagogiques... l'actuel ministre qui a fait grimper les différents paliers depuis professeur, jusqu'au poste d'inspecteur général est le mieux placé pour remédier aux lacunes et recen-trer le vrai débat: une école républicaine, scientifique et nationale.

Arabisation ou descente aux enfers?

Tout le monde regrette les anciennes classes, les anciens enseignants. Quelles sont les raisons qui ont influé sur un secteur qui, par définition, se devait de former les générations futures. L'échec est là et il est plus qu'opportun d'établir un diagnostic.

Comme chacun le sait, l'école algérienne a vécu trois grandes époques. L'école d'après indépendance, l'école fondamentale et l'école actuelle. L'Algérie de Boumediene a le mérite d'avoir rendu l'école obligatoire et gratuite. Cette décision sera hélas, sapée par le recours à des personnels venus d'ailleurs et sans une réelle compétence avec ce que compte l'arabisation rapide.

Les Irakiens, Syriens, Égyptiens, Palestiniens, les Pakistanais... son autant de nationalités qui viendront en Algérie dispenser un savoir tendancieux et fortement politisé. L'école s'est vite retrouvée un terrain pour un enseignement bas de gamme où l'histoire, la littérature, la théologie ne participaient plus à l'émancipation de la personne, à forger la personnalité, mais à son endoctrinement. Même l'histoire de l'Algérie sera amputée de plusieurs pages qui faisaient l'éloge de martyrs et de moudjahidines pas très en herbe avec le pouvoir en place. Boudiaf n'a été connu que lors de son retour avec son assassinat. Le manque de personnels qualifiés à l'avènement de l'indépendance participera à cette arrivée en masse d'enseignants, sans aucune compétence. Tout le monde a en tête cette histoire d'un Égyptien venu en Algérie enseigner les mathématiques mais qui, par manque de poste proposera «ses» compétences en arabe, histoire-géographie, voire même en éducation physique! La situation est propice à l'émergence du fondamentalisme qui fera des ravages dans les milieux scolaires.

L'éducation islamique ne sera plus une matière mais une tribune à des prêches anti mixité, contre les langues de l'occupant, contre une science satanique...

L'école fondamentale: une fausse solution

Pour réagir à ce marasme, l'école fondamentale, un modèle de l'Europe de l'Est, est importée. Les concepteurs de l'époque, des profanes en pédagogie croyaient que le copiage d'un modèle pouvait remettre l'école sur les rails. La situation sociale influe sur le comportement de l'élève. Tous les spécialistes sont unanimes à dire qu'en pédagogie, il faut d'abord prendre en compte le public apprenant. Un élève qui vit dans une famille aisée a plus d'acceptabilité que celui qui se débat dans une famille en crise ou dans le besoin. Un élève allemand, dont le temps est réparti entre le travail, les distractions et le repos, n'éprouve pas de difficultés à apprendre plusieurs matières. Ce n'est pas le cas de l'enfant algérien, dont la totalité du temps est mal répartie.

L'ex-ministre de l'Education nationale qui aura passé plus de 15 ans à la tête du secteur disait un jour: «L'école fondamentale est une faillite.» Omettant expressément de dire qu'il a géré une faillite, il engage des réformes. Comme pour l'école fondamentale, on envoie quelques «intimes» au Canada, en France... pour ramener une méthode d'enseignement par les compétences. Là aussi les donnes ne sont pas les mêmes et le personnel en place n'a pas les moyens et la formation adéquate pour mettre en oeuvre le projet.

On bricole des solutions, comme celle qui oblige les personnels à suivre des formations diplômantes. Voilà un vrai scandale et une vraie volonté pour faire miroiter l'espoir aux yeux des parents et des élèves.

On ne touche pas à la ligne directrice. L'élève doit apprendre, mais ne doit pas réfléchir, ni innover ni s'exprimer. Sept professeurs défilent devant lui pendant toute la journée. Les masses de connaissances qui lui sont dispensés deviennent un fardeau qu'aucun cerveau normalement constitué ne peut emmagasiner en un laps de temps. La formation des enseignants, un point plus qu'important dans l'amélioration, est menée d'une manière si ridicule et où la quantité importe aux dépens de la qualité. Elle touche le moyen et le primaire. Après trois années, des enseignants de sport ne pouvant même pas formuler une phrase correcte sont promus à l'échelle 12 avec des «licences de français». Il en est de même pour l'ensemble des formations prônées par les services de la formation des directions de l'éducation.

Des ingénieurs n'ayant pas pu trouver un emploi adapté à leurs formations, se bousculent aux portes des directions pour «dépanner» et devenir des PES. La promotion «canapé», le clientélisme, le régionalisme... sont autant de maux qui ont affecté le secteur. Les postes de directeur, de surveillant général, de censeur sont convoités par des professeurs qui, dans leur grande majorité, ont enseigné l'arabe, la philosophie, l'histoire et la géographie.

Les professeurs de maths, de physique, des langues étrangères eux, n'auront pas la chance d'intégrer un milieu où tout se joue et se déjoue dans les bureaux «obscurs» de certains inspecteurs-revendeurs de voitures en temps libre. Un ex-professeur de maths à la tête du ministère est une première et peut-être les prémices d'un réel renouveau.

La politique intègre l'école

Les associations de parents d'élèves volent au secours d'une tutelle dépassée par les événements. Devant la prolifération des syndicats, l'Ugta, a perdu sa mainmise sur le secteur dont elle a longtemps dilapidé son argent. L'association des parents d'élèves dont plus de 90% sont dirigés par des personnes qui n'ont aucun enfant scolarisé, dont 98% n'ont jamais tenu une AG, interviennent pour défendre la tutelle à chaque action menée par les personnels, au motif d'être les seuls garants de l'intérêt des élèves. Dans l'optique toujours de faire croire et perdurer l'image d'une école réformée, on joue avec les pourcentages aux examens.

On facile l'obtention pour avoir des taux élevés. Les résultats en première année universitaire et les forts taux d'échec sont là pour confirmer ces constatations. Les parents de leur côté tombent dans le piège et mettent la main à la poche.

Les cours payants se substituent à l'enseignement public. Les garages, les domiciles deviennent des classes tournantes où s'entassent des dizaines de groupes en quête de cours de renforcement. Ces «regroupements» qui n'obéissent à aucune règle pédagogique sont une source de revenus assez consistante mais, et surtout, alléchante. Le cours dans la classe ne motive plus et a fini par devenir, aux yeux des apprenants une corvée obligatoire. Cette perception fausse la donne et rend la fonction du professeur plus que délicate, surtout que l'enseignant en classe se trouve confronté à plusieurs niveaux hétérogènes qui vont de l'élève excellent à l'élève qui n'a aucune base. Comme si ces facteurs purement pédagogiques ne suffisaient pas, viendront s'ajouter les écarts ostentatoires que l'enfant observe et retient. Des trafiquants de tout genre, des ignorants, des voyous... pavanent dans une richesse apparente quand l'enseignant se fait tout petit pour ne pas attirer les regards. L'enseignant a fini par devenir un nécessiteux. En décidant d'attribuer les livres gratuitement aux enfants des personnels du corps enseignant, l'autorité nationale a reconnu cette situation implicitement. à l'occasion des rappels consentis à toutes les franges de la société, les enseignants ont occupé les unes des journaux. Qui pouvait divulguer les sommes allouées aux députés, magistrats, hauts cadres de l'État. Leurs arriérés sont de loin, très loin supérieurs aux miettes données aux personnels de l'éducation. Toutes ces manoeuvres participent à la dévalorisation de l'enseignement pour faire croire que seul le privé pourra redresser la barre.

Au-delà des intérêts avoués ou inavoués des syndicats, il est temps peut-être de marquer une halte pour établir un réel diagnostic de la situation et apporter les vraies solutions à un secteur tourmenté par les enjeux et luttes pour sa mainmise. Les anciens enseignants doivent être associés à l'opération. Les administratifs, les inspecteurs, les enseignants doivent être écoutés séparément. Pour sauver l'école algérienne qui a enfanté des sommités dans le monde, pas des terroristes seulement comme veulent le faire croire ses détracteurs, il est plus qu'utile de débattre de tout sans aucune retenue.

Le nouveau ministre a apparemment cette volonté. Pourvu que les subalternes ne le trompent pas avec de faux rapports.