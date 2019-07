Les Oranais sont tellement soulagés par le départ de Bouteflika qu’ils songent d’ores et déjà à la période post-Bensalah dont le départ est toujours d’actualité sans pour autant se prononcer, une bonne fois pour toutes, sur l’offre de dialogue annoncée par l’Etat. Autrement dit si plus d’un est «partisan du dialogue global», d’autres sont unanimes à dire que «si dialogue il y a, celui-ci doit être précédé par le témoignage des détenants du pouvoir de sa bonne foi, en répondant favorablement à la principale revendication populaire, le départ inconditionnel du duo Bensalah-Bedoui. C’est donc parti pour un nouveau round de manifestations, malgré les contours d’un dialogue global qui se dessinent et annoncés pompeusement par la plus haute hiérarchie nationale.

Le vendredi populaire d’hier , justement, a servi de tribune pour les manifestants pour réitérer leur revendication principale, le départ des représentants du système et la mise en place d’un nouveau système donnant accès à plus de libertés et la cessation des poursuites judiciaires contre les membres du Mouvement populaire du 22 février et tous ceux ayant fait l’objet de détention pour leur franc-parler et leur libre expression. C’est dire que la marche d’hier, étant identique aux précédentes, colporte également des slogans hostiles au pouvoir représenté par le duo Bensalah-Bedoui. Le Mouvement populaire en est à son 4e mois. Toutes les franges de la société continuent à marcher malgré la forte chaleur marquant cette saison. Qu’elles soient en Algérie ou ailleurs, à l’étranger, ces masses populaires n’aspirent à rien de moins ni à rien de plus, hormis le changement, dont la réponse appartient aux décideurs en lâchant le pouvoir pour passer le flambeau aux forces montantes, à savoir les jeunes.

Les manifestants n’en reviennent pas dans leurs démarches en multipliant leurs actions de rue. Un seul mot d’ordre émaille de cette grande congrégation revendiquant, outre «le changement du système» et «le départ des symboles le représentant», «la libération des détenus d’opinion», la cessation des harcèlements judiciaires à l’encontre des partisans du mouvement» et du changement. «Ce n’est en rien une mission impossible », dira un marcheur, ne trouvant rien de mieux pour exprimer sa joie que «de faire le parallèle entre l’équipe nationale libérée par Belmadi et la nation à libérer, une bonne fois, des résidus bouteflikiens». La manifestation d’hier, marquera une nouvelle étape d’une revendication politique, d’autant plus que tous les atouts plaident pour une telle «évidence». «Nous sommes comme les hommes

libres de Belmadi, pacifiquement combatifs pour le bien-être de notre nation, faisant tomber chaque semaine, et à jamais, les résidus bouteflikiens contre lesquels les justiciers se sont lancés dans des courses effrénées dans leurs enquêtes pour avoir corrompu toutes les institutions d’état», a-t-il enchaîné, expliquant que «nous allons libérer ces institutions». «Nous ne lâcherons pas», a-t-il ajouté d’un ton vindicatif.