Alors que la lutte contre la propagation du coronavirus s'accentue devant une courbe en dents de scie des cas de contamination, l'Algérie s'apprête à acquérir le vaccin à travers la préparation d'une stratégie de l'opération de vaccination. C'est ce que nous ont confirmé les services de la direction de la santé de la wilaya de Tipasa précisant que «pour l'heure nous sommes dans la gestion de la situation sanitaire quotidiennement, en espérant que les cas de contamination diminuent. En matière de préparation pour la vaccination nous nous en remettons aux décisions du Comité scientifique du ministère de la Santé et nous attendons ses instructions en ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de l'opération de vaccination». Par ailleurs, l'option de la vaccination ne fait pas l'unanimité chez les habitants de Tipasa, les avis demeurent partagés et s'articulent entre une crainte véhiculée par les supputations et les théories déjà élaborées sur la Toile autour de la fiabilité de ce vaccin, de son origine de son efficacité et une attente insoutenable. «Je ne suis pas totalement convaincu que le vaccin soit la seule solution et je ne peux décider de le faire qu'après avoir eu toutes les garanties et certainement que je vais attendre un bon moment avant de m'engager», nous a dit ce père de famille résidant au chef-lieu. Pour d'autres, c'est une évidence, le vaccin est synonyme de la fin de ce calvaire «je serai le premier à me présenter pour la vaccination. La situation est grave et nous comptons nos morts chaque jour. Je n'hésiterai pas une seconde, car je sais que de toutes façons, l'Etat ne mettra le vaccin à la disposition des citoyens, qu'après avoir pris toutes les précautions et les garanties», nous livre Mustapha, un jeune retraité. Cela étant, pour certains citoyens qui ont cherché à savoir l'origine et le type de vaccin qui va être mis en circulation, la situation est beaucoup plus compliquée et nécessite une sensibilisation «ce n'est pas une décision anodine, car il s'agit d'un vaccin qui va agir au niveau de notre ADN, qui est un élément important de notre identification génétique. Autrement dit, nous risquons de modifier définitivement cette partie de notre métabolisme et nous ne connaissons pas les conséquences, ni les effets secondaires. Je réfléchirai plus d'une fois avant de prendre cette décision», nous confie un médecin habitant de la ville. C'est donc dans une nuée de positions aussi contradictoires qu'infondées, que l'attente de l'opération de vaccination nous révèle le besoin d'une campagne de sensibilisation, afin d'expliquer aux citoyens les dispositions qui vont être prises par les pouvoirs publics, pour mener à bien cette étape délicate de la crise sanitaire. Cela étant, il est clair que l'urgence se situe, notamment auprès des personnes âgées et atteintes de maladies chroniques, pour lesquelles le risque de contracter le virus représente une menace plus grande. Il n'en demeure pas moins cependant, que Tipasa se trouve dans la même situation que l'ensemble des wilayas du pays, dans l'expectative de voir la solution de la vaccination apporter tout le réconfort à ses habitants, en matière de disponibilité du vaccin et surtout en matière d'assurance sur son efficacité.