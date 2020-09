Hier, lors de la seconde journée des épreuves du baccalauréat dans sa session 2020, les candidats de l'Algérois inscrits dans les différentes filières ont passé les épreuves de mathématiques, le matin, et de langue anglaise, l'après-midi. Après avoir vaincu le stress et l'émotion du premier jour, les élèves de terminale désirant décrocher le «sésame», menant à l'université, étaient confrontés à l'épreuve difficile des mathématiques.

C'est le constat fait lors d'une virée dans trois établissements scolaires situés dans plusieurs communes de la capitale, pour ne citer que ceux implantés à Hussein Dey et Birkhadem. Les sujets de maths étaient «costauds», comme les qualifient la plupart des candidats que nous avons rencontrés devant le lycée Malek Bennabi, à Hussein Dey, celui

d'El Thaâlibiya, et du technicum Zahoual Amar, sis à Birkhadem.

Notre première halte était au lycée Malek Bennabi, à Hussein Dey, centre d'examen réservé aux littéraires. L'ambiance était au doute. La majorité des candidats a consommé toutes les heures de l'épreuve. Ils sont presque tous sortis à 11h.

Quelques-uns approchés à la sortie des classes d'examen, nous ont affirmé qu'ils ont eu du mal à aborder cette matière «sensible».

Même son de cloche, chez les candidats inscrits des filières de sciences de gestion et comptabilité dont certains ont passé les épreuves au lycée El Thaâlibiya. L'épreuve des mathématiques a surpris plus d'un. Beaucoup d'entre eux sont sortis, à midi tapantes, l'heure de la fin de cette épreuve.

Aux yeux des candidats approchés, le sujet était «trop difficile». Même, Amina, candidate inscrite dans la filière de comptabilité, qui, selon les dires de ses copines, est «championne en maths», a laissé entendre que «l'épreuve n'était pas à la portée des élèves moyens».

Le grand parc jouxtant la daïra d'Hussein Dey, qui donne vers la ligne de tramway s'est transformé en refuge pour les candidats des deux lycées précités. Ces derniers ont envahi cet espace, en attendant le début des épreuves de langue anglaise, l'après-midi à 15h. Leurs domiciles étant éloignés, ils préfèrent rester sur place. Car, rentrer à la maison peut s'avérer «risqué» en raison des embouteillages, qui sont de retour dans les rues de la capitale. Surtout pour ceux qui se sont déplacés à des kilomètres de leur lieu de résidence, comme Walid qui est venu d'Alger-Plage.

L'attente est toutefois trop longue pour des jeunes «sous le stress» d'un examen «capital.» Elle dure en effet plus de quatre heures, pour les littéraires puisque la première séance d'examen s'achève à 11h et la seconde est programmée pour 15h.

Néanmoins, les candidats qui tenaient à respecter les gestes barrières, ont tenté de profiter de la pause pour enregistrer une dernière fois la liste des synonymes et des contraires en anglais, qu'ils tenaient à la main, dans «l'espoir de sauver quelques points lors de l'examen de cette langue», comme nous a lancé l'un d'eux.