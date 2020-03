La « sulfureuse » et l’hurluberlue Naïma Salhi, présidente d’un micro parti « équité et proclamation », vient d’être rattrapée par la justice à cause de ses déclarations incendiaires à l’encontre des valeurs et la personnalité nationale à travers sa composante et son identité amazighe.

Tant de plaintes ont été déposées contre cette députée surprise, mais la dernière des plaintes a eu raison des attitudes de cette intruse de la politique et de ses dédales. Les avocats Salim Chait, Kader Houali et Sofiane Dekkal, ont déposé plainte au niveau de la justice contre Naïma Salhi pour « incitation à la haine raciale. « L’instruction serait enfin engagée contre cette ‘‘responsable’’ », ont-ils précisé dans une sortie médiatique pour clarifier les choses à ce propos.

Ils ont même parlé des motifs qui sont derrière la convocation reçue par l’un d’eux en soulignant que « le motif est en rapport avec la plainte déposée contre la présidente du parti pour l’équité et la proclamation (PEP), Mme Naïma Salhi, pour incitation à la haine raciale et appel au meurtre via sa page officielle Facebook à travers des vidéos et des publications », et d’ajouter « Nous avons rappelé les faits reprochés à la mise en cause, comme mentionnés dans notre plainte déposée, faut-il rappeler, le 9 juin 2019 au niveau du tribunal de Boumerdès » ont-ils asséné via un communiqué.

Les trois avocats en question ont rappelé que la saisine de la justice à pris plus de 8 mois d’attente à telle enseigne qu’ils ont oublié ladite plainte. Dans ce sens, les concernés par la plainte contre Naïma Salhi ont indiqué que « plus de 8 mois d’attente où la plainte était perdue entre deux juridictions, l’instruction est enfin engagée contre cette délinquante politique qui ne cesse de faire parler d’elle, malgré la fermeture de ses deux pages officielles », ont-ils noté à travers un communiqué.

Si cela va se réaliser, la scène politique nationale sera vraiment nettoyée de ces énergumènes à l’image d’une néophyte comme Naïma Salhi qui ont perverti la pratique politique et la noblesse de cette mission. Il faut dire que ce n’est que justice rendue, Naïma Salhi a excellé dans l’insulte sur fond d’une inculture drastique et éhontée. Il est temps que la scène politique soit nettoyée de cette cohorte d’ignorants et d’arrivistes dans le monde politique.