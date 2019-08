La scène politique nationale assiste à une véritable valse, la classe politique est en pleine effervescence, même si les dynamiques et les initiatives sont relativement nuancées, mais l’action principale est celle d’un dialogue qu’il faut mettre en branle pour en finir avec la spirale de la crise politique qui guette l’Etat et ses institutions. Le mois d’août est, contrairement aux années précédentes, le mois le plus riche et le plus animé en matière de pratiques politiques qui coïncident avec l’élan historique du 22 février et ses conséquences sur la société et les institutions politiques du pays. Selon toute vraisemblance, la question de l’alternative politique est devenue une urgence manifeste, ce qui explique la fébrilité qui caractérise la classe politique et la société civile sur la question centrale du dialogue national. L’enjeu qui a trait a la pérennité des institutions de la République a poussé l’opposition, la société civile et les tenants du pouvoir réel à réfléchir sur les issues qui puissent constituer la trame de fond qui sera en mesure d’assurer le consensus pour toutes les sensibilités et toutes les formations qui aspirent à un changement du système et ses symboles. Le processus politique est en train de prendre l’allure d’une démarche consensuelle ne serait-ce que sur le plan du principe, à savoir l’urgence d’un dialogue comme issue incontournable et une solution à la crise qui caractérise le pays. Ce mois est le moment propice pour regrouper toutes les initiatives qui s’offrent sur le terrain politique dans la perspective d’opérer des changements concrets et aller vers une dynamique de dialogue sans conditions ni diktat de par et d’autre pour engager le pays vers une nouvelle ère politique qui coupera court avec les pratiques du passé et la culture politique qui a ruiné le pays de fond en comble. La rentrée sociale sera caractérisée par cet élan politique qui impose ses règles pour toute la classe politique dans toutes ses variantes et mouvances. C’est ce qui explique aujourd’hui la multitude des propositions et des initiatives de la part des Forces de changement ou celles de l’alternative démocratique qui s’attellera à rassembler ses partisans pour une convention nationale le 31 de ce mois dans la perspective de mettre en place son pacte démocratique et qui sera énuméré via des points nouveaux pour déterminer les critères d’un dialogue avec des garanties qui ne vont pas remettre en cause les principes inhérents à la nécessité d’un changement radical et la rupture avec l’ancien système de la prédation. Les autres forces vont dans le même principe, à savoir un dialogue national pour un changement, mais ses artifices ne remettent pas en cause la démarche institutionnelle, voire constitutionnelle même dans le but d’installer des mécanismes de contrôle transparents et démocratiques dans la perspective d’aller vers une élection présidentielle comme issue à la crise profonde que traverse le pays et ses institutions. Le débat est centré maintenant sur les modalités et les aspects techniques qui doivent accompagner ce processus de dialogue le plus large possible et inclusif à la fois. Il reste maintenant de concevoir une approche globale pour dépasser les frictions et les différences partisanes et idéologiques. Le défi est grand, mais les volontés existent pour transcender ce cap et rompre avec le statu quo et l’ordre établi.