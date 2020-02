L’agriculture est souvent présentée comme l’un des axes pionniers dans les différents plans d’action des gouvernements successifs, mais sur le terrain son développement reste toujours un problème lancinant, comme l’attestent les résultats mitigés réalisés à présent et qui sont encore loin des objectifs escomptés. En effet, d’après les statistiques fournies par le ministère de l’Agriculture, la valeur de la production nationale en matière de produits agricoles a enregistré une hausse sensible de 6,1% en 2019, soit une valeur de 3 482 milliards de dinars (près de 29,1 milliards de dollars) contre 3 281 milliards de dinars (près de 28 milliards de dollars) en 2018. Une hausse qui s’explique à la fois, selon le directeur des systèmes d’information au ministère de l’Agriculture, Ahmed Badani, par l’augmentation de la production et celle des prix des produits agricoles sur le marché. Les statistiques du ministère de l’Agriculture indiquent que les importations de produits agricoles ont enregistré une baisse de 8,2 % par rapport à la même période de l’année 2018, soit une valeur de 767,2 millions de dollars, entre janvier et novembre 2019, dont 512,4 millions de dollars pour les produits alimentaires (7,6 %), principalement composés de la poudre de lait qui a enregistré une baisse de 105 millions dollars (-9%), des céréales avec une baisse de 353 millions de dollars (-18%). Pour ce qui est de l’importation des viandes rouges, la facture a augmenté d’une valeur de 10 millions de dollars pour les périodes considérées. Par ailleurs, les statistiques du ministère de l’Agriculture indiquent une hausse de 12% des exportations des produits agricoles, soit une valeur de 38,6 millions de dollars. Pour ce qui est de la production nationale des céréales, la même source constate une légère hausse en 2019, avec un volume de 27,14 millions de quintaux contre 27,6 millions de quintaux en 2018. Pour réduire la facture des importations de blé tendre, Badani insiste sur la nécessité de revoir le monde de la consommation de cette matière, tout en assurant que la production céréalière nationale est suffisante pour couvrir la demande locale. Selon le même responsable, la production nationale en matière de produits agricoles ne couvre que 73 % des besoins du marché local, et son apport au PIB est de 12%. Enfin, malgré les efforts consentis pour l’amélioration de la production nationale et la réduction de la facture des importations en la matière, les statistiques avancées par le ministère de l’Agriculture confirment que l’Algérie peine à résoudre les problèmes de ce secteur stratégique. Et pourtant, elle peut devenir l’un des pays exportateurs de produits agricoles de la région, si elle arrive à exploiter son potentiel productif. Mais pour cela, il faut engager de grandes réformes dans le secteur, pour enfin arriver à satisfaire la demande locale et diversifier ses exportations.