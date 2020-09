Le coronavirus est loin d'avoir disparu! Pour preuve, le gouvernement a décidé de reconduire le confinement partiel sur 18 wilayas, et ce pour tout un mois alors que ces mesures étaient habituellement revues toutes les deux semaines. En effet, le déconfinement total que beaucoup espéraient n'a pas eu lieu, du moins pour ces 18 wilayas. Ainsi, le couvre-feu sanitaire(23h- 6h le lendemain) est maintenu à Boumerdès, Bouira, Relizane, Médéa, Blida, Tipasa, Alger, Oran, Annaba, Béjaïa. Il s'agit des 10 wilayas où la situation épidémique ne s'est pas améliorée! Il y a aussi huit «mauvais élèves» qui retrouvent le confinement à domicile après en être sortis depuis presque 3 mois. Les wilayas concernées sont: Tébessa, Illizi, El Tarf, Aïn Defla, Tlemcen, Tizi Ouzou, Tindouf, Jijel. Ce sont là des régions qui ont connu un net rebond des contaminations, ces dernières semaines. Par contre, des wilayas comme Sétif, Batna et Biskra où la situation était chaotique au début du mois, sortent de «la liste» à la faveur d'une stabilisation du nombre journalier des contaminations. Elles sont 16 autres wilayas dans le même cas, à savoir: Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Khenchela, M'sila, Chlef, Sidi Bel Abbès, Bordj Bou Arréridj, Ouargla, Béchar, Constantine, Adrar, Laghouat et El Oued. Ce sont donc 18 wilayas qui auront à subir encore, au moins, jusqu'au mois prochain le couvre-feu sanitaire, mais pas seulement! Elles seront aussi privées de transport public durant le week-end. «Il a aussi été décidé le maintien de la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, dans les 18 wilayas concernées par la mesure du confinement partiel», souligne un communiqué de la chefferie du gouvernement.

Des actes de mariages, mais pas de fêtes

Les mariages et tout autre type de regroupement familial demeurent, quant à eux interdis à travers tout le territoire national. «La mesure d'interdiction de tout type de rassemblement et de regroupement familial, notamment la célébration de mariages et de circoncisions, est maintenue», assure la même source qui annonce, toutefois, qu'il est désormais possible de se faire établir un acte de mariage. «L'établissement des actes de mariages par les autorités compétentes est autorisé», soutient le Premier ministère. Si le couvre-feu sanitaire est toujours de mise, tout comme l'interdiction des mariages et du transport public durant le week-end, le confinement a été allégé avec, notamment la réouverture des crèches, salles de lecture, musées. «L'ouverture de ces établissements est soumis à des protocoles stricts avec, notamment l'utilisation de 50% de leurs capacités», assure le département de Abdelaziz Djerad. Les amateurs de sport peuvent aussi se réjouir puisqu'il a été décidé de rouvrir les salles de sport, et la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huis clos. «Le ministre de la Jeunesse et des Sports a été chargé en concertation avec les différentes fédérations sportives d'examiner la possibilité de reprise progressive des activités et manifestations sportives à huis clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à chaque discipline», est-il indiqué. Les grandes déçues de ces nouvelles mesures sont les femmes qui ont bénéficié d'un congé exceptionnel. Avec la réouverture des crèches, elles sont sommées de reprendre leurs postes dans les plus brefs délais. «Il a été décidé la levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans», fait savoir le gouvernement.

Quid des walis et femmes enceintes?

Une décision qui commence déjà à faire débat puisque pour les femmes ayant des enfants cela se comprend avec la réouverture des crèches et des écoles, mais pour les femmes enceintes, le risque sur leur santé demeure toujours. Y aura-t-il des mesures spécifiques pour elles? L'autre énigme de ces nouvelles décisions est la possibilité de recourir à un confinement ciblé d'un quartier, village ou commune. Il n'est pas évoqué dans ce communiqué, tout comme le «pouvoir» donné aux walis de recourir à de telles mesures. Leur a-t-on enlevé cette prérogative? Quoi qu'ils n'en aient appliqué aucune puisque rares sont ces commis de l'Etat qui ont «osé» prendre cette responsabilité. Ce qui, au final ne changera rien, mais ce n'est pas le cas du confinement ciblé. Avec ce qui se passe, ces derniers temps, à travers le monde, notamment en France et en Espagne, aucun scénario ne peut être écarté. En un mois, beaucoup de choses peuvent arriver. La situation épidémique peut s'améliorer comme elle peut se dégrader. Est-ce donc un simple oubli du gouvernement? En tout cas, il semblerait que cet allégement soit synonyme d'un nouveau relâchement.