En Occident, après le vaccin de Pfizer-BioNTech, celui de Moderna entre en grâce après le quitus de l'organisme certificateur américain. En Europe, alors que les autorités de santé nationale et européenne ne sont pas encore fixées, plusieurs pays sont, soit en voie de lancer la vaccination, soit déjà au coeur de la campagne. Ces deux vaccins qui s'inspirent d'une technologie médicale révolutionnaire qui n'a jamais été testée sur l'être humain à une aussi large échelle, font l'objet d'attaques de la part de scientifiques, dont certains n'hésitent pas à accuser Pfizer et Moderna d'utiliser des dizaines de millions d'êtres humains comme cobayes. L'argument de «pas assez de recul» est évoqué de manière systématique. «Qui peut savoir ce qu'il adviendra dans une dizaine d'années?», s'interrogent des professeurs de renom, à l'image du prix Nobel de médecine, Luc Montagnier. Le découvreur du virus du sida affirme que la technique utilisée par les deux laboratoires, qui consiste à inoculer de l'ARN messages, peut engendrer à long terme «des effets indésirables, comme des cancers par exemple. On joue aux apprentis sorciers». D'autres voix s'élèvent contre les vaccins américains, mais les gouvernements occidentaux ont tendance à n'écouter que les conseils de spécialistes qui les recommandent, arguant que les tests de «phase 3» ont concerné des centaines de milliers d'individus, ce qui est, selon eux, largement suffisant pour entamer des vaccinations de masse.

Il reste que si les directions politiques des pays occidentaux ont opté pour les vaccins de Pfizer et Moderna, il faut savoir que plusieurs autres vaccins ont déjà passé la «phase 3», homologués dans leurs pays de fabrication, la Russie et la Chine, et ont déjà été inoculés à plusieurs millions de personnes, sans effets secondaires recensés. Développés selon la méthode traditionnelle, à savoir à base de virus atténué, les vaccins chinois et russe ne constituent pas une «aventure technologique» pour les êtres humains qui en ont été destinataires. À l'identique des vaccins anti-grippaux, ils ne laissent aucune séquelle dans l'organisme. Cette méthode qui nécessite, traditionnellement, elle aussi, des années de travail, a débouché sur un résultat dans un temps record. Cette remarque que font beaucoup de scientifiques est bien entendu valable pour tous les vaccins déjà fabriqués, que ceux, actuellement en voie de développement.

Ainsi, dans tous les cas de figure, les «vaccino-sceptiques» ont quelques arguments à faire valoir, mais la comptabilité macabre quotidienne est plus forte. Jusqu'à hier, plus de 1,7 million de décès ont été recensés sur la planète. Un chiffre inquiétant censé justifier un engouement mondial en faveur de la vaccination. Il est entendu, en effet, que l'écrasante majorité de la population de la planète ressent les effets de la pandémie dans sa vie quotidienne. Mais force est de constater qu'en l'état actuel des choses, on ne peut pas jurer du succès de la campagne de vaccination. En Grande-Bretagne où elle a été lancée, il y a plusieurs jours, le rythme est on ne peut plus long et l'on sent justement un manque d'engouement des Britanniques. Aux USA, les premiers couacs font craindre un début d'échec et en France, le gouvernement croise les doigts et espère démentir les résultats des sondages qui donnent les «vaccino-sceptiques» à égalité avec les pro-vaccin. Il reste cependant, que dans tous les pays, la vaccination de masse, à proprement parler, ne pourra débuter qu'à la fin du printemps 2021, la priorité revenant au personnel soignant, aux malades chroniques, aux personnes âgées et aux corps constitués.

En Afrique, dans certains pays, à l'image du Maroc, où une catégorie de la population a participé aux premières phases de test du vaccin chinois, avant-même le O.K. des instances sanitaires, l'opération est, disons-le presque lancée. L'on peut imaginer que le Maroc lancera sa campagne avec ce vaccin. D'autres pays d'Afrique ont suivi l'exemple du Maroc, mais globalement, c'est le «wait and see». C'est l'attitude de l'Algérie qui attend la décision de l'OMS pour choisir son vaccin. En attendant un contact permanent a été établi avec tous les laboratoires producteurs. La validation de l'OMS devrait intervenir dans les prochains jours. Le gouvernement a pris ses dispositions et adopté le même schéma que le reste du monde, à savoir que le personnel soignant sera vacciné en premier. Les Algériens désirant se faire vacciner et ne figurant pas dans la liste des catégories prioritaires devront, eux aussi, attendre la fin du printemps ou le début de l'été prochain. Très attentifs à ce qui se dit dans les médias et les réseaux sociaux sur le vaccin, les citoyens sont, comme partout ailleurs dans le monde, partagés sur l'attitude à adopter. Les théories complotistes circulent aussi vite que le virus au sein de la société et le risque de voir la campagne de vaccination échouer n'est pas à écarter.

Et pour cause, tout le monde doit se souvenir du «gros ratage» de la campagne de vaccination contre la rougeole en 2017. Des fake news balancées sur le Net peuvent créer une panique telle, que les Algériens se détournent du vaccin anti-Covid. On n'en est pas encore là, mais L'Expression a sondé la rue aux quatre coins du pays. Dossier: