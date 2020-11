L'expérience de l'épidémie de Covid-19 montre que toute personne est exposée à la contamination, mais pas avec le même niveau. Les risques de complications sont plus sérieux pour les patients atteints de pathologies chroniques et notamment les sujets diabétiques. Cette analyse a été entérinée par le professeur Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui s'est exprimé, hier, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Animant une conférence sous le slogan «le diabète et le Covid-19 peuvent êtres évités», le ministre de la Santé, a mis en garde «les personnes atteintes de diabète contre le Covid-19, qui les cible de façon directe». Poursuivant, il a déclaré que «les personnes souffrant de diabète, surtout après 75 ans, sont plus susceptibles de développer des complications et des formes sévères de Covid-19».Selon les chiffres révélés par Benbouzid, le diabète est une maladie chronique qui a un impact sur près de 3 millions de personnes en Algérie. Il a révélé dans ce sens, que «le taux de propagation du diabète chez les adultes en Algérie a atteint 14,4%, soit environ 2,8 millions de personnes». Cela avant d'ajouter que «le diabète de type 2 est un véritable problème de santé dans le monde, car le nombre d'adultes touchés par cette maladie dans le monde est de 520 millions». Benbouzid a également «reconnu que le diabète est une maladie chronique qui expose les familles et les pays à de grands risques». Les personnes ayant un système immunitaire affaibli, les personnes âgées de 75 ans et plus et les personnes vivant avec une maladie chronique, comme le diabète, sont considérées comme des personnes à risque. Les complications les plus communes sont la pneumonie et la détresse respiratoire aiguë. Dans certains cas, le Covid-19 peut mener au décès. Selon toujours le ministre de la Santé, il existerait une autre relation entre le diabète et le Covid-19. Elle pourrait être bidirectionnelle. Il a déclaré dans ce sens avoir constaté au niveau des centres hospitaliers, «une proportion importante de diabétiques présentant un diabète de type 2, suite à l'infection au covid-19». Donc, si les médecins étaient durant la première vague de l'épidémie inquiets pour les patients qui souffraient de diabète, ils se pencheront, inévitablement sur la question de comprendre le lien entre le diabète et le Covid-19.