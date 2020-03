Le gouvernement ratisse désormais le plus large possible pour allonger la liste des produits à placer dans les marchés étrangers, et réduire, par là même, un tant soit peu, la dépendance de notre économie à l'exportation des hydrocarbures.

C'est ainsi qu'un atelier thématique consacré à la filière oléicole, a été tenu au siège du ministère de l'Industrie et des Mines. Intervenant lors des travaux de cet atelier, le ministre, Ferhat Aït Ali Braham, a plaidé pour la création d'un consortium d'exportation de l'huile d'olive, tout en insistant sur la nécessité d'améliorer davantage la qualité de ce produit et de maîtriser les coûts de production, afin de le rendre compétitif sur les marchés extérieurs.

à cette occasion, il a appelé également les opérateurs de la filière à redoubler d'efforts pour augmenter la production, a indiqué un communiqué de ce ministère. Cet atelier a vu la participation d'une trentaine d'industriels de la filière, des cadres du Centre technique des industries agroalimentaires, ainsi que ceux de l'Organisme algérien d'accréditation (Algerac). Les participants y ont débattu des différentes problématiques liées à la transformation, le stockage, la commercialisation et l'exportation de ce produit du terroir dont la production reste relativement faible par rapport aux importantes potentialités du pays. Il a été question, en outre, de faire adhérer les acteurs du secteur à une organisation «pérenne» dans le cadre d'un comité de la filière rassemblant toutes les compétences dans l'objectif de proposer des solutions pour augmenter la transformation et la production nationale de l'huile d'olive.

L'Algérie dispose, faut-il le préciser, de plus de 1 600 huileries, dont près de 800 unités sont industrielles et modernes. Quant à la production d'huile d'olive, elle devrait atteindre 120 000 tonnes en 2020. Il y a lieu de rappeler, toutefois, que cette production destinée quasi totalement à la consommation nationale, est relativement faible au vu de nos potentialités et reste loin derrière celles des pays du pourtour méditerranéen. En Tunisie, la production de cette huile a atteint les 350 000 tonnes en 2019, dont des quantités variant entre 200 et 250 000 tonnes étaient destinées à l'exportation.

En Grèce, l'huile d'olive est le quatrième produit national exporté. Son exportation a généré près de 600 millions de dollars pour ce pays, en 2018.