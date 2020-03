Voilà déjà plus d'une année que l'Algérie sort deux fois par semaine, pour esquisser le dessin des contours inachevés d'un pays en devenir sous nos yeux.

Toutes les autorités en place, avec certaines nuances et des nuances certaines, ont tenté de récupérer, par le fiel ou par le miel, le discours de la rue algérienne, qui a exprimé dans sa grande diversité ses revendications de manière aussi spontanée que variée.

La démocratie a profité de cette école buissonnière pour faire ses classes, le plus souvent, contre vents et marées, mais le plus souvent aussi avec la participation de toutes et de tous.

Nombreux sont ceux qui ont misé sur l'essoufflement du Hirak, quand d'autres l'ont vivement espéré à coup d'effluves d'encens et de bidules.

Mais le Hirak est toujours là! Un forum d'idées qui est en train de muer en Pensée, réceptacle de la majorité des idées innovantes et de progrès.

Dans le cortège interminable qui a éclos, un 22 février, des femmes, des hommes, des enfants et ont donc reconquis cet espace «beylick» pour en faire un Bien national.

Et c'est formidable! Mais ce n'est pas fini, il y a encore tant d'autres revendications et propositions à soumettre à l'épreuve du temps, qui n'en retiendra que les plus aptes à faire le reste du long et passionnant chemin.

Que d'épreuves donc traversées, transformées en succès!Aujourd'hui le Hirak est face à un choix des plus cruciaux, donc des plus délicats: comment prendre une décision que la situation actuelle a imposée au calendrier du Hirak, sans avoir l'air, disons-le plus crûment, d'abdiquer? Quelle association, quel groupe peut aborder la question du report des marches du Hirak, au moment où le coronavirus peut mettre en danger la propre intégrité physiologique, voire physique des marcheurs, toutes générations confondues?

Est-ce que le pêché d'orgueil, civique ou militant c'est selon, prendrait-il le dessus sur le sens de l'anticipation politique? Celle dont doit se prémunir l'élite qui accompagne le Hirak- sans pour autant s'ériger en donneuse d'ordre quelconque - et qui voit sa composante s'élargir, loin de cet esprit de «zaïmisme» qui a déjà causé, dans le passé, les dégâts que l'on sait.

Oui, dire aujourd'hui que l'ampleur (inconnue) de la menace de cette pandémie, suggèrerait de faire preuve de sagesse, d'un sens des responsabilités des plus affûtés, donc d'appeler à reporter les rendez-vous hebdomadaires, afin de préserver la composante essentielle de cette «révolution du Sourire», l'humain.

Car c'est avec lui que se fait le présent et se réfléchit l'avenir.

Le populisme (politique et religieux confondus, en Algérie) a mené, 60 années durant, le pays au bord du gouffre.

Il s'agit donc maintenant de ne pas faire «ce grand pas en avant» suggéré par d'autres, apprentis sorciers, en d'autres temps.

L'être humain a toujours pensé avoir définitivement acquis le savoir-faire et le savoir-dire.

Oubliant que cette acceptation, ils ne sont que les deux outils essentiels de la dictature, celle de la pensée unique.

Le courage politique serait de ne pas faire d'un «renoncement» provisoire et de circonstance, un concept de la défaite, mais bien au contraire, celui de la sagesse.

Celui qui permet de s'arrêter, un temps, pour réfléchir au meilleur moyen de garder le (bon) cap, en changeant de braquet, voire de chemin. Mais pas d'objectif(s).

La voie restera la même, car la majorité, qui se chiffre en millions, veille de toute façon...



Saïd Ould-Khelifa