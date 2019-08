Des dizaines de citoyens de la ville de Lakhdaria (nord-ouest de Bouira) ont fermé le tronçon de l’autoroute Est-Ouest à l’aide d’objets hétéroclites pour protester contre le manque criard d’eau potable qu’ils endurent depuis plusieurs mois, a-t-on constaté. Les protestataires, des jeunes pour la plupart, ont mis des barricades (pierres et troncs d’arbres notamment) sur la voie autoroutière causant un énorme embouteillage, ce qui a amené les membres des services de la gendarmerie à intervenir pour rouvrir le tronçon autoroutier aux automobilistes pris en otage deux heures durant a rapporté notre journal dans son édition d’hier. L’ensemble des responsables de la wilaya était hier à Lakhdaria où la veille la population avait fermé l’autoroute. La patience a été mise à rude épreuve le jour de l’Aïd où toute la région avait subi une pénurie d’eau qui aura duré selon les manifestants plus de trois jours.

L’autre paradoxe qui est venu à bout des nerfs de la population demeure le fait que le barrage de Koudiet Asserdoun, deuxième en termes de stockage au niveau national alimente plusieurs communes du sud de Tizi Ouzou et une bonne partie des communes du sud de la wilaya de Bouira quand Lakhdaria située à une dizaine de kilomètres de ce barrage souffre d’un manque d’eau. C’est aussi le cas des communes situées tout autour de cet ouvrage à l’image de Maâla, Bouderbala…mardi la population de Lakhdaria est sortie exprimer son mécontentement en fermant l’accès aux administrations publiques avant d’aller obstruer le passage sur l’autoroute Est-Ouest. Du côté de l’Algérienne des eaux on déplore la situation due essentiellement à un pic de consommation à l’occasion des fêtes, au retard dans la réception de certains projets de renforcement. On affiche le bilan pour l’ensemble de la wilaya et qui se résume à ce qui suit. Les réalisations et la mise en service de trois barrages dont un qui occupe la seconde place en capacité de stockage au plan national, il s’agit du barrage de Koudiet Asserdoun dans la daïra de Lakhdaria avec ses 640 millions de mètres cubes suivi de Tilesdit dans la daïra de Bechloul avec 164 hm cubes, et Oued Lakhal à Aïn Bessem qui retient 27 hm. Pour une gestion rationnelle, l’Algérienne des eaux est présente dans 44 communes de la wilaya. Les besoins de la wilaya sont de l’ordre de 120 982 m3 jour. La production répartie entre eaux superficielles et souterraines est de l’ordre de 140 000 m3/transférée dans un réseau global de 3 572 kms linéaires raccordement 97% du territoire de la wilaya. Bouira dispose de 554 ouvrages permettant le stockage de 204 000 m3. La disponibilité de l’eau varie d’une région à une autre et d’une saison à une autre. Ainsi, 40 communes sont dotées en eau au quotidien avec des horaires allant de 2 à 24 heures. Deux communes bénéficient de l’eau, un jour sur deux et avec une tranche horaire de 2 à 14 heures par jour. Un commune reçoit l’eau un jour sur trois pendant 2 à 10 heures. Cette distribution reste tributaire de l’état des réseaux et beaucoup de communes se plaignent de la vétusté de ces derniers.

Qui dit vétusté dit coupure et dysfonctionnement dans l’alimentation. Pour dénouer la situation hier, une délégation regroupant la totalité des responsables de la wilaya s’est déplacée à Lakhdaria pour y rencontrer les citoyens. Des mesures d’urgence seront prises pour mettre un terme à cette situation qui dure depuis le début de l’été. Signalons que plusieurs projets relevant de la direction des ressources en eau souffrent d’un retard dans leur livraison à travers toute la wilaya. Ce retard est souvent directement lié à la lenteur dans le règlement des situations, mais aussi à la faiblesse des entreprises en charge de la réalisation des ouvrages.

A ce stade il faut aussi préciser que l’ensemble des travaux de grand transfert a été attribué à l’entreprise des Koulinef, une famille qui a des démêlés avec la justice. Pour remédier définitivement à pareille situation, Lakhdaria doit bénéficier d’un projet de renouvellement des canalisations vétustes qui sont quelquefois à l‘origine des fuites et autres coupures. Le manque de finances en cette période de disette risque de reporter le dénouement à une date ultérieure.