Malgré le risque majeur de contaminer tout un peuple, les irréductibles du Hirak continuent à prendre et faire prendre des risques aux citoyens. Pour la 56ème fois, Bouira a été le théâtre d'une marche demandant le départ du système. Chaque semaine et depuis le 22 février de l'année dernière, ils sont des milliers à arpenter les rues de la ville avec un circuit long de kilomètres environ. Avec le temps, ces processions ont évolué. Ainsi, des groupes se sont créés et l'absence d'un élément se fait sentir. Il y a le club du café de Paris, le groupe englobant les participants venant de Taghzout, le groupe et l'un des plus consistants de ceux qui viennent de Haizer et les groupes, chacun représentant un quartier de la ville de Bouira. Majoritairement, les participants viennent des régions est de la wilaya et des villages entourant le chef-lieu de wilaya. Campant sur leur position de tout refuser, ces marcheurs, du moins un certain nombre, ont essayé, avant-hier, d'occuper la place publique du centre-ville, défiant tous les appels à la prudence contre la prorogation du coronavirus. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont empêché cette manifestation aux objectifs inavoués. Malgré la gravité du moment et les risques de voir ce virus craint mondialement, lors de la dernière marche certains font l'éloge de ce risque en tirant des conclusions trop hâtives, comme celle de faire un lien entre ces marches et le virus, mis en place selon eux pour contrecarrer la volonté populaire. La situation mérite plus de sérieux et une soumission totale aux directives préventives. Parce que le risque est majeur, et comme dirait l'autre, «le malheur de certains, fait le bonheur des autres». Comme déjà rapporté par notre quotidien, les produits hygiéniques nécessaires à la prévention ont vu leurs prix doubler. La direction de la santé qui veille au grain a une nouvelle fois fait preuve d'un manque flagrant de communication. Les réseaux sociaux et les rumeurs qui entourent le fléau accentuent la panique. Toutes les personnes qui viennent de l'étranger sont des suspects.

La sensibilisation semble faire ses fruits. Les cafés, les espaces publics sont de plus en plus évités et des citoyens portent des bavettes protectrices. En face et comme à la moindre occasion, une mouvance tente de se frayer un chemin en faisant croire que porter une bavette s'apparente à une faiblesse de la foi. Entretenant un discours religieux infondé, ils font croire aux gens que ce virus est une sanction divine contre les impies, contre les ennemis de l'islam. Pareils propos sont plus dangereux que le virus lui-même. Si la décision de fermer les établissements scolaires reste une mesure préventive plus qu'utile il est temps

de penser aux mosquées qui restent un lieu favorable aux contacts. Quand un fidéle se prosterne, il pose son nez sur un tapis que d'autres ont utilisé. Le risque à ce niveau est réel.