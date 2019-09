En tout cas, c’est ce qui a été retenu lors de la courte intervention de la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt qui, après avoir pris connaissance de l’état général du passif et de l’actif du complexe sidérurgique d’El Hadjar, lors d’une courte allocution, est revenue sur le plan urgent qui a mobilisé le gouvernement. Une mobilisation intervenue en réponse à l’appel du Premier ministre Noureddine Bedoui. La ministre a tenu à rappeler les décisions arêtées lors de cette réunion : «Beaucoup de décisions ont été prises et énormément de moyens ont été consentis par l’Etat», a-t-elle affirmé. Elle fera un rappel sur les aboutissements de la réunion interministérielle tenue le 17 septembre. Djamila Tamazirt a énuméré la mise en place d’un haut comité, présidé par l’oratrice et regroupant les cinq ministères concernés, celui des Transports et des Travaux publics entre autres. Il a également été décidé l’obligation du travail en 3X8 au niveau des mines, afin d’éviter toute rupture de matière première, le fer brut notamment. En ce sens, la ministre a fait savoir qu’«un comité de haut niveau a été installé au cours d’une dernière réunion interministérielle en vue de suivre la mise en œuvre des mesures d’urgence destinées à garantir l’approvisionnement quotidien et régulier du complexe Sider El Hadjar en fer brut». Dans ce sillage, Djamila Tamazirt a rappelé le message du Premier ministre, Noureddine Bedoui, adressé aux travailleurs et cadres du complexe, insistant sur l’impératif approvisionnement du complexe en fer brut, quotidiennement, en fonction de ses activités productives afin de préserver cet outil de production. La ministre a, pour sa part, signifié l’importance de la place qu’occupe le complexe d’El Hadjar, tant pour l’économie régionale que nationale. «Le complexe représente un potentiel indéniable en matière industrielle pour l’Algérie en général et pour la wilaya de Annaba en particulier», a-t-elle précisé. «C’est pourquoi il est impératif de veiller à la préservation de cet outil économique, car, il vous appartient et appartient à vos enfants», a ajouté la ministre. La chargée du département de l’industrie et des mines a effectué une visite guidée dans certaines zones, Djamila Tamazirt a jugé indicible, voire inconcevable que les activités s’arrêtent en raison de la rupture du stock de minerai de fer. Pour cela, la ministre a assuré que cela « ne se reproduira plus grâce à la mobilisation de tous les partenaires pour dépasser cette crise ». Dans cet élan, la ministre a mis en avant, la chaîne logistique des opérations d’approvisionnement en matière première. Estimant que cela nécessite un travail intégré, de la production au transport jusqu’au complexe, pour assurer la pérennité de son activité économique, elle a fait savoir dans ce sens : «L’état a réservé des crédits importants pour le développement de ce complexe afin de lui permettre de retrouver sa place dans l’industrie sidérurgique pour préserver cet investissement et le valoriser.» Dans le périple de son inspection à son secteur dans la wilaya de Annaba, Djamila Tamazirt a visité Ferrovial où elle a eu un exposé sur le plan d’investissement de 4 milliards DA qui lui a été accordé pour réhabiliter et moderniser ses équipements, afin de produire des pièces destinées aux wagons de transport ferroviaire et pour produire des containers. A la nouvelle zone industrielle de Aïn Essayed, la ministre, a été attentive aux doléances de quelques investisseurs, qui ont relevé le récurrent problème de l’électrification.

Sans mâcher ses mots, la responsable du département de l’industrie et des mines a demandé à ce que la priorité soit accordée au raccordement de la zone au réseau d’électricité et au respect des délais de réalisation.