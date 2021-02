Vendredi dernier, il est un peu plus de 20 heures dans la capitale. Nous sommes en soirée, un jour de week-end, toutefois, des embouteillages monstres se sont formés aux quatre coins d'El Bahdja.

Les routes sont complètement bouchées, les commerces sont, eux, pris d'assaut par des citoyens que se réapproprient «Alger by night». Les visages crispés des dernières semaines ont laissé place à de larges souries.

Les Algériens sont heureux! Ce n'est pas une nouvelle victoire de l'Équipe nationale de football ou la remontée des prix du pétrole qui les met dans une telle euphorie mais simplement de pouvoir sortir de chez eux après 20 h. «On respire!», soupirent grands et petits. Tous sont contents de retrouver un peu de liberté. «Cela paraît fou, mais le simple fait de me balader en voiture après 20 h est un moment de joie indescriptible», assure Lotfi, surexcité comme un enfant devant un parc d'attractions. «Je ne vais pas faire de folie, ce soir. Juste me balader en voiture la nuit en écoutant de la belle musique», souligne-t-il avec beaucoup d'émotion. C'est le même plaisir qu'a décidé de s'offrir Amel.

«Le coronavirus nous aura quand même appris à apprécier la petite chose de la vie», indique cette habitante de la banlieue Est d'Alger. Elle qui vit loin du centre de la capitale avoue être nostalgique de voir la baie algéroise de nuit et les belles lumières qui l'éblouissent. «Cela fait plusieurs mois que je rêve de ce petit instant magique», soutient cette dame qui avait improvisé un «pique-nique nocturne» avec les membres de sa famille en face de l'hôtel El Aurassi sur le trottoir qui surplombe le stade Ouaguenouni. Ils n'étaient pas les seuls à s'être «attablés» dans cet endroit qui offre une vue imprenable sur la Blanche.

On respire!

Seuls, entre amis ou en famille, plusieurs dizaines de personnes y étaient rassemblés. «L'interdiction de s'attabler dans les restaurants fait que nous avons décidé d'acheter des plats à emporter et venir les déguster dans ce spot des plus romantiques, surtout que le temps est des plus cléments», explique un jeune couple heureux de pouvoir, enfin, sortir ensemble après deux mois de mariage cloîtrés à la maison. On continue notre balade nocturne à Alger en savourant nous aussi ce plaisir devenu un luxe.

Les «bouchons» routiers sont également un plaisir du fait qu'ils permettent d'apprécier encore plus ces retrouvailles avec la vie nocturne. Ces encombrements sont encore plus grands à l'approche des restaurants. Ils sont véritablement pris d'assaut. De longues chaînes humaines se forment à leurs entrées. Tous veulent retrouver l'un des rares «loisirs» qu'ils ont, à savoir dîner à l'extérieur», assure un quinquagénaire qui attendait patiemment son tour.

Les rôtisseries sont particulièrement sollicitées. Elles tournent à flot! La fumée que dégagent les barbecues recouvre le ciel étoilé de ce vendredi.

Les bonnes odeurs de la viande sur la braise y ajoutent du charme. On se croirait dans une longue soirée d'été d'avant ce cauchemardesque virus. Mais le temps passe et les citoyens sont vite rattrapés par l'amère réalité. Il est presque 21h 30, il faut se préparer à rentrer. Le couvre-feu est toujours là! C'est à 22 h. Les rues se vident doucement de leur monde pour laisser place à un silence très apaisant. Moins stressés, tous regagnent leurs domiciles avec la ferme intention de remettre une couche le lendemain...

La résurrection

Hier, c'est la même ambiance de la veille qui régnait sur Alger! Embouteillages et foules impressionnantes dans les rues étaient au rendez-vous. Sauf que contrairement à vendredi, cela n'a pas commencé en soirée, mais très tôt la matinée.

Les lieux de détente étaient bondés de monde dès les premières heures de la matinée. L'avenue de l'ALN du côté de la Grande mosquée d'Alger était pleine à craquer.

La circulation y était des plus difficiles. Tout ce beau monde se dirigeait vers un seul endroit, à savoir la promenade des Sablettes. Fermé depuis le mois de novembre dernier, celui que beaucoup considèrent comme le poumon des familles de l'Algérois, a rouvert à la faveur de l'allégement des mesures de confinement décidé par le gouvernement. Il a,retrouvé une seconde vie avec le retour des joggeurs, des promeneurs et surtout des bambins. Ces derniers couraient de partout, contents de retrouver enfin de l'espace pour se défouler. «On a eu une semaine de vacances mais on s'ennuyait à la maison.

Le seul endroit où l'on sortait était la placette de notre ville, mais avec les voitures c'était trop dangereux», rapporte Noor, une petite-fille de 8 ans qui jouait à «c'est toi le chat» avec son petit frère et ses cousins.

La joie des bambins

Le sourire de ces enfants était en contraste avec celui des parents. Eux aussi étaient soulagés de pouvoir «souffler» un peu après ces mois de pression. Ils ne sentaient pas le vent fort souffler et n'étaient pas dérangés par la grisaille. Bien au contraire, on avait l'impression qu'ils étaient sur une île déserte en train de faire bronzette. Pourtant, presque tous les centimètres de cet immense lieu de loisir étaient occupés par la foule. Comme, d'ailleurs, au jardin d'Essai d'El Hamma (à Alger) qui n'a pas désempli jusqu'à la fermeture en début de soirée. Une ambiance bon enfant y régnait comme aux Sablettes. Beaucoup de familles ont même fait le déplacement aux deux endroits durant le week-end. «Vendredi c'était les Sabelttes, aujourd'hui c'est le jardin d'Essai», affirme Mehdi accompagné de sa mère, sa femme et ses trois enfants. Il veut profiter au maximum avant que les enfants ne reprennent, demain (aujourd'hui, Ndlr), l'école.

«L'allégement du confinement a été la meilleure décision prise par le gouvernement. Surtout que cela intervient durant cette courte semaine de vacances», soutient-il en regrettant, toutefois, que cela n'ait pas été décidé une semaine plus tôt. Un avis que partagent beaucoup d'autres familles. «S'ils avaient lâché du lest pendant cette semaine de vacances, après ils auraient refermé s'ils veulaient», estime de son côté, Saliha, une mère de famille qui semblait sur un nuage, comme tous les Algériens depuis mercredi dernier.

Attention au relâchement!

La chute pourrait, néanmoins, être dure! Car, ces moments de joie ont été accompagnés par beaucoup de relâchement.

La foule était rassemblée dans deux ou trois endroits d'Alger, ce qui fait que le nombre de personnes collées les unes aux autres était très important. Il y a aussi le fait que les gestes barrières étaient souvent oubliés. «Certains ont même mis de côté le port du masque», dénonce Karima qui se dit outrée par le comportement de certains de ses compatriotes. On a aussi pu remarquer des accolades et autres bises entre certaines familles, contentes de se revoir. «Il y en a qui ont la mémoire courte. Ils ont oublié l'existence du coronavirus. Ils ont repris leur vie comme si de rien n'était allant jusqu'aux embrassades», dénonce, Faycal, qui a préféré rentrer chez lui après quelques heures aux Sablettes du fait, dit-il, de l'inconscience de certains. Une imprudence dont ont aussi fait preuve quelques restaurateurs qui ont autorisé la consommation sur place. Profitant de l'absence de contrôles en soirée, quelques-uns ont rouvert leurs salles aux clients. «Je viens de manger chez un rôtisseur dans l'ouest d'Alger. On a mangé à table.

La salle était pleine, il y avait beaucoup de familles», témoigne, Bilel, un jeune qui semblait fier d'avoir trouvé un restaurant qui «organise»

des «soirées Corona». Heureusement que beaucoup de citoyens sont contre ce genre de comportement.

«Le virus est toujours là, si on se relâche trop, on risque un retour à la case départ», rappelle, Amine, qui se dit inquiet de revivre les cauchemars des derniers mois. Car, il faut savoir que si le virus est moins puissant, il est loin d'avoir disparu. Des centaines de personnes continuent à être infectées chaque jour, il y a aussi des morts.

La pandémie est loin d'être finie. On doit faire preuve de civisme en apprenant à vivre avec le virus. Sinon, c'est la troisième vague qui nous attend...