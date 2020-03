Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, demande aux algériens de ne pas voyager et se rendre à l’étranger. Hier, lors d’un point de presse, les responsables ont été clairs et précis. Leurs propos n’ont pas besoin de lectures particulières. A l’heure actuelle, il est plus sûr de rester en Algérie qu’aller ailleurs. Le directeur général de la Prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le docteur Djamel Fourar, a recommandé, hier, d’éviter les déplacements à l’étranger pour éliminer toute éventuelle contamination et pour empêcher aussi l’importation du coronavirus en Algérie. «Le dispositif de surveillance du virus est maintenu et la crainte pour l’Algérie demeure l’importation des cas à travers les voyages à l’étranger» a déclaré le docteur Fourar, lors d’une conférence de presse, conviant, à nouveau, les citoyens à limiter leurs déplacements à la «nécessité absolue», avant de faire savoir qu’aucun nouveau cas confirmé ne s’est ajouté au bilan établi à 20 cas détectés à ce jour. Tout en relevant qu’il n’existe aucun cas autochtone de Covid-19 en Algérie, il a rappelé que le ministère de la Santé s’attelle à établir une enquête épidémiologique pour tous les cas importés afin d’identifier les sujets contacts, les prendre en charge et éviter que le virus ne devienne autochtone dans le pays. Pour le même responsable, 400 personnes ont passé le test du coronavirus, 20 sont en quarantaine et 17 cas sont confirmés. Il s’agit d’une même famille. 13 à Blida, deux à Alger et deux autres à Masscara, a-t-il souligné en précisant qu’aucun nouveau cas n’est enregistré jusqu’à présent. Le docteur Fourar a regretté l’état du système de santé en Afrique en le qualifiant de fragile, ce qui complique davantage la situation, si l’épidémie se propage. Abordant l’incident lié à la fuite d’un patient de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Boufarik (Blida), le même responsable a assuré que « ce ne sont pas les conditions d’isolement » qui ont justifié ce geste, mais la difficulté pour une personne saine d’accepter de s’enfermer durant 14 jours et de faire l’objet d’une restriction de circulation. De son côté, le chef de service des maladies infectieuses à l’EHS de Boufarik, le docteur Mohamed Yousfi, a relevé que ce fait n’est pas propre à l’Algérie, réfutant également que ce soient les conditions d’isolement qui en sont à l’origine, l’imputant plutôt à un terrain psychologique propice, avant d’affirmer que les personnes confinées dans cette structure sont prises en charge dans de bonnes conditions et dans le respect de leur dignité, depuis leur transfert à une autre unité. Le docteur Yousfi a tenu à souligner que le plus important est de poursuivre l’enquête épidémiologique autour des cas confinés, rappelant que 14 sujets ne présentant pas de symptômes de coronavirus sont en isolement dans cette unité, alors que les résultats d’analyses pour huit cas suspects sont attendus. Il a également plaidé pour «l’annulation de tous les voyages à l’étranger qui peuvent l’être, rappelant la proximité de l’Algérie avec l’Europe, l’un des plus importants foyers du virus au monde, avant de rassurer quant aux chances de guérison pour 80 % des cas confirmés d’affection». Pour sa part, le directeur général de l’Institut Pasteur, le docteur Lyes Rahal, a mis l’accent sur l’importance des déclarations de cas, à travers un système d’information, faisant savoir que «fort heureusement, les deux cas confirmés en provenance d’Europe ont été détectés à temps».