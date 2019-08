Le parti de feu Hocine Ait Ahmed continue de mener son combat pour construire une Algérie nouvelle. Il ne cesse d’appeler à un véritable dialogue permettant d’asseoir une véritable démocratie. Soutenant la révolution populaire pacifique et dénonçant toutes les formes d’atteinte aux libertés, le Front des forces socialistes (FFS) estime que le pays se trouve actuellement tiraillé entre deux forces qui s’affrontent ayant chacune sa logique et ses finalités spécifiques «d’un côté, un peuple, plus que jamais déterminé à en finir avec un système vieux d’un demi-siècle, et de l’autre, ce même système déterminé à se maintenir à tout prix et en faisant comme si rien n’avait été dit, rien n’avait été fait. C’est ce qu’on appelle un dialogue de sourds». Continuant de défendre sa démarche pour une sortie de crise, le FFS explique encore une fois qu’ignorer le processus de transition et opter pour une présidentielle «à la hâte» ne va nullement permettre la prise en charge des revendications de la société civile. Autrement dit, le FFS estime que l’on ne peut nullement aller vers une organisation d’une élection présidentielle «sans débat et sans transition» et il s’interroge : «Peut-on espérer une sortie de crise en faisant l’économie d’un débat national réunissant toutes les potentialités collectives ou individuelles ?». Le parti politique de Da L’Hocine estime que toutes les franges de «l’Algérie démocratique, laïque, plurielle, riche de son histoire et de ses diverses cultures» doivent prendre part au débat afin de permettre l’émergence d’un projet de société consensuel. Il citera dans ce contexte, le rôle important de la femme, celui de l’élite et de la diaspora, mais aussi de la population porteuse d’une histoire et d’une mémoire millénaires (les berbérophones de Kabylie, du M’zab, du Gourara, du Hoggar). Pour le FFS, la vision est claire, l’Algérie plurielle appartient à tous ses enfants. Raison pour laquelle la formation politique estime que le pays ne doit nullement manquer, encore une fois, «l’occasion de s’ouvrir à son histoire». Elle rappelle, à ce propos, le projet démocratique et social construit par l’élite à l’aube de 1954 «projet conçu et élaboré par des figures politiques telles que Abane Ramdane, Hocine Ait Ahmed, Larbi Ben M’hidi, Chawki Mostefaï, Mustapha Lacheraf, Frantz Fanon et intellectuelles Mouloud Mammeri, Jean Amrouche, Mohammed Dib, Kateb Yacine… Que faisons-nous de cette feuille de route qu’ils ont tracée pour nos enfants dans une Algérie progressiste, égalitariste et moderne ?» se demande le FFS affirmant que «l’Algérie de demain doit impérativement se construire dans une véritable démocratie en éliminant les erreurs commises depuis 1962 ». Enfin, le FFS rappelle que le Mouvement populaire qui est à son septième mois de mobilisation pacifique, est «remarquable par son organisation, sa maturité et son civisme» et que les citoyens sont conscients «des enjeux et des risques que peut générer cette situation» mais demeurent «résolus à ne plus rester les bras croisés». Ce qui constitue «un formidable terreau pour asseoir une organisation politique des plus réussies au monde».