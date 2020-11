«On n'a encore rien reçu», réplique, confus, le médecin- chef de cette polyclinique située sur les hauteurs d'Alger, à un couple septuagénaire venu se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Glacé par cette réponse inattendue, le couple s'oriente vers une officine dans l'espoir de soulager son stress en ces temps où la pandémie fait rage. On leur a servi la même réponse, répétant qu'ils ont reçu de très petites quantités vites écoulées. Nous rapportons des faits qui se passent dans des quartiers huppés de la capitale. On s'interroge alors sur l'état de la situation dans les régions isolées du pays? Il y a un sérieux problème au sujet de ce vaccin antigrippal et le ministre de la Santé doit des explications claires et précises aux Algériens. Il y va de la santé publique. Le professeur Benbouzid n'ignore pas qu'un citoyen vacciné permet aux médecins d'éviter de faux diagnostics, en ces temps de pandémie où les symptômes de la grippe saisonnière se confondent souvent avec ceux du Covid-19. Et en éliminant ces faux diagnostics, on évite par conséquent d'éventuelles surcharges au niveau de nos hôpitaux déjà dépassés. Or, sur le terrain, la situation semble échapper au ministre de la Santé. C'est le cas de le dire, puisque c'est lui-même qui a pris la décision de lancer la campagne de vaccination le 3 novembre dernier. À ce jour, toutes les polycliniques qu'on a visitées soutiennent qu'elles n'ont encore rien reçu. Quant aux officines, les petites quantités servies ont été vite épuisées. Grave situation où l'on n'écarte pas l'hypothèse de voir le vaccin antigrippal tomber entre les mains des spéculateurs pour le revendre à des prix astronomiques. «Nous avons distribué un premier quota. D'autres suivront prochainement», avait assuré, mardi dernier, le docteur Fourar, lors d'un point-presse, à l'occasion du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination. Or, est-il possible d'en acquérir d'autres alors que la pression est terrible sur le vaccin antigrippal? C'est quasiment impossible L'Algérie a passé commande chez un laboratoire français. Il se trouve que cette année, la France a augmenté sa commande de 20 millions de doses.

Le docteur Fourar avait aussi fait savoir que l'Algérie a acquis une quantité de 1,8 million de doses. «Si besoin, un second lot sera commandé ultérieurement», a précisé le même responsableLa donne a été faussée dès le départ. En effet, le processus d'achat de ce vaccin pour cette année est entaché de beaucoup de zones d'ombre. Tout a commencé en juillet dernier quand les autorités sanitaires ont passé un avis d'appel d'offre pour l'acquisition du vaccin antigrippal. Cet appel d'offre a été déclaré infructueux: Dieu et l'institut Pasteur d'Alger connaissent les vraies raisons de cette infructuosité et la situation a stagné jusqu'au mois d'octobre. Intriguée par cette inertie, la Présidence s'est saisie du dossier et les nouvelles iront plus vite. Le directeur de l'institut Pasteur a été relevé de ses fonctions, un avis d'appel d'offre a été lancé en octobre et la campagne de vaccination a été officiellement annoncée pour le mois de novembre. Trop vite, trop rapide! Une célérité qui a éveillé des curiosités qui ont été secouer des éprouvettes et bâtir de dangereux scénarii selon lesquels on nous sert le vaccin de l'année passée. Ce qui est invraisemblable.