Trois réseaux informatiques gérés à partir de la France et de la Russie ont été fermés par Facebook.

Le réseau social a motivé, hier, cette décision par «des opérations d'interférence en Afrique», rapporte l'AFP, reprenant un communiqué de Facebook.

Les principales cibles de ces «interférences» sont des pays du nord de l'Afrique et du Proche-Orient. Ce que reproche Facebook à ces réseaux informatiques, c'est l'usage massif de faux profils. C'est-à-dire qu'à partir de Paris ou de Moscou, une personne ouvre un compte Facebook avec un nom à consonance maghrébine et participe aux débats sur les questions d'actualité du pays en question. Pour le réseau social américain, cela suffit à jeter la suspicion. Le réseau français s'intéressait spécifiquement à la Centrafrique et le Mali. Mais l'intérêt ne s'arrête pas là. D'autres pays africains étaient dans son viseur, dont l'Algérie. Ce qui a conforté Facebook dans sa décision de fermeture de ces faux profils, tient dans des «liens avec des individus associés à l'armée française». Ces individus qui se drapent d'un patronyme africain, animent des discussions avec de faux habitants de ces pays, histoire de bien canaliser les débats. «Ces comptes commentaient par exemple la politique française sur place, ou exprimaient un soutien à l'armée française», rapporte le communiqué de Facebook, qui, précise avoir supprimé 84 comptes, six pages, neuf groupes ainsi que 16 comptes Instagram. «Bien que les personnes derrière cela aient tenté de cacher leur identité et leur caractère coordonné, notre enquête a trouvé des liens avec des individus associés à l'armée française», insiste le réseau social. L'AFP dit avoir sollicité l'état-major français, mais en vain.

Cette affaire confirme que Facebook, en plus d'être un formidable espace d'expression, de débats citoyens et de communication, est aussi un nid d'espions et une large plate-forme où les services de renseignements du monde entier viennent faire leurs emplettes de «cybermercenaires» et monter des «opérations psychologiques» à l'endroit de populations, pour amener des gouvernements à adopter la posture voulue. Le «point positif» dans ce nouvel outil d'espionnage qu'est devenu Facebook, c'est que tous les services de renseignements peuvent y opérer. Ça ne coûte rien du tout. C'est le talent des agents qui fait la différence.