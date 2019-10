A Constantine, comme à Annaba, les étudiants se font plutôt rares, les mardis. Ils sont de moins en moins dans le tempo du Mouvement populaire. C’est le cas de le dire pour les étudiants de l’université de Annaba, dont les rangs serrés des mois durant, ont fini par perdre du volume au fil du temps. Le dernier mardi et celui d’hier, seulement quelques étudiants fidèles à leur positions, quant à un changement radical et l’émergence d’un Etat de droit, les maigres files des étudiants rassemblés, hier, mardi sur la place du 1er-Novembre en plein centre-ville de Annaba. Réitérant les mêmes slogans issus des revendications populaires, les étudiants ont qualifié le projet de loi sur les hydrocarbures d’illégal, du fait qu’il soit issu d’un gouvernement de gestion des affaires courantes, rejeté par le Hirak. Estimant dans ce sens l’illégalité de son adoption par le Parlement. Même avec ces propos, le rassemblement estudiantin observé, hier, par les étudiants de l’université de Annaba, le Hirak n’est plus celui des mois passés.

Un désintéressement retenu à l’actif probablement de la durée dans le temps et dans l’espace, du mouvement. Ou encore par le fait que , le processus de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, est le leitmotiv de ce revirement estudiantin.

La situation est également identique dans la wilaya de Constantine où les étudiants des différents départements de l’université constantinoise ont abandonné le mouvement, depuis deux semaines déjà. Un état de situation qui pourrait être en rapport avec une certaine maturité politico-politique. Car au final, rien n’explique cet abandon des sorties hebdomadaires des étudiants dans certaines régions de l’Est du pays, Annaba et Constantine entre autres.

Apparemment et ce qui semble plus plausible, est que les étudiants considèrent que leurs actions ont abouti à 90% de satisfactions des revendications du Hirak. D’où ils considèrent que le reste de la satisfaction du Mouvement populaires est du ressort du futur président de la République. Un raisonnement qui dénote de la conviction de ces futures cadres de la nation, que la solution de sortie de crise pour le pays passe impérativement par les urnes.