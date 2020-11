Une faible récolte de l'huile d'olive est attendue cette année dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon les chiffres de la direction des services de l'agriculture, la production prévisionnelle attendue cette année est estimée à 7,4 millions de litres d'huile d'olive alors que l'année dernière, les mêmes services ont fait état de la récolte de quelque 18 millions de litres.

Aussi, la récolte qui vient juste d'être lancée laisse perplexes les producteurs qui s'attendent, ainsi, à une hausse des prix de ce produit à travers le territoire national en général et à Tizi Ouzou en particulier.

L'année dernière, avec une production de 18 millions de litres, les prix se sont stabilisés à 700 dinars le litre, mais cette année, beaucoup redoutent une flambée à l'instar de celles qui surviennent à chaque faible récolte. L'on a observé, en effet, durant ces années, des pics dans les augmentations qui ont fait atteindre les 1 000 dinars au litre d'huile d'olive.

Cette hausse des prix se trouve également encouragée par l'absence d'un circuit de distribution pour la vente de ce produit du terroir. Aussi, faute de marché légal bien organisé, la vente continue de se faire par les moyens rudimentaires, dans les bouteilles d'eau vides en plastique, jetées par les consommateurs.

Toujours concernant les mauvaises nouvelles, il est à signaler que l'oliveraie est parallèlement menacée par la mouche de l'olive qui sévit actuellement. Cet insecte ravageur est de la même famille que la cératite. Toutefois, la mouche de l'olive est de taille plus petite et de constitution plus faible de 5 millimètres de long.

L'arbre atteint est facilement reconnaissable par des taches de pourriture brun-noir à brun-clair un peu déprimées, apparaissant sur des olives dont l'intérieur est creusé par des galeries irrégulières contenant des excréments bruns. Dans les fruits atteints, vivent un à plusieurs asticots blanchâtres. Parfois, à la place des asticots, on trouve des pulpes en forme de tonneaux mesurant environ 6 mm de longueur. Les fruits atteints tombent souvent par terre au bout de quelque temps.

En fait, la baisse de la production cette année n'est pas spécifique à la wilaya de Tizi Ouzou ni à l'Algérie généralement, mais plutôt mondiale. Selon des statistiques établies par des spécialistes de la question, à l'instar de Juan Vilar, une baisse de production significative, estimée à - 40%, touchera l'Italie, la Grèce, la Tunisie et la Turquie.

L'Espagne est ainsi appelée à jouer le rôle d'équilibriste en maintenant l'équilibre du marché mondial de l'huile d'olive, grâce à sa production moyennement élevée, estimée à 1,7 million de tonnes.