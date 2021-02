L'une des situations les plus kafkaïennes que la scène politique nationale subit ses fatras, c'est bien la posture et la prestation de la mouvance démocratique. Une prestation morne et d'une mollesse ahurissante.

La mouvance démocratique ou ce qu'il en reste, n'est pas au diapason, reflétant les véritables enjeux qui guettent le pays et son devenir. La traditionnelle mouvance a cédé la place à des apprentis sorciers dont l'objectif est de sacrifier les préalables démocratiques sur l'autel des compromis avec des forces hétérogènes, voire aux antipodes du projet démocratique en soi.

Le contexte actuel que traverse l'Algérie est sensible à plus d'un titre. C'est un contexte dont les conséquences pourraient prendre une tournure de crise et d'impasse gravissimes. Durant ce temps, les démocrates ne se soucient pas outre mesure quant à un programme ou une démarche réunificatrice de leurs forces et de leurs énergies. Pis encore, ils excellent dans la division et les tiraillements de nature à approfondir le fossé entre les sensibilités et les courants qui fondent la matrice de ladite mouvance.

Au moment où les forces rétrogrades et conservatrices affûtent leurs armes dans la perspective d'aborder les nouvelles exigences de la donne politique en cours, que ce soit en matière de participation dans les élections législatives anticipées en se basant sur leur entrisme et opportunisme politique ou ceux qui attendent aux aguets en profitant d'une «éventuelle» crise institutionnelle pour s'emparer du contexte politique, les démocrates ne font que consacrer la danse destinée à un aveugle au sens politique du terme.

La mouvance démocratique qui a trahi son projet tel qu'il s'exprimait avant, ne sait plus à quel saint se vouer, elle s'enfonce mordicus dans le vide politique sidéral, elle développe même le contraire de son paradigme qui s'inscrit en porte-à-faux par rapport aux mouvances dont l'obscurantisme et la pensée rétrograde constituent la matrice même de leur existence.C'est beau de parler d'une transition, c'est encore très beau de parler au nom d'un Mouvement populaire qui est au demeurant, hétéroclite et disparate en tant que processus et dynamique où les interférences et les nébuleuses sont légion.

Mais la réalité est toute autre, la mouvance démocratique est plongée dans un nombrilisme symptomatique, c'est un constat visible et palpable. L'absence de l'ancrage au sein de la société fait grand défaut, son obstination à se faire hisser au rang d'une force représentative d'un potentiel démocratique concret quant à la transformation de la société et les institutions en sa qualité de majorité dont le rôle prépondérant lui est favorable, va la mener droit au mur à cause de son ankylose et de sa frénésie morbide.

La génération actuelle, de ceux qui se réclament de la mouvance démocratique, a osé signer un pacte avec une nébuleuse islamiste des plus dangereuses, cette démarche qui remet en cause les choix de la mouvance démocratique traditionnelle et son combat contre la nébuleuse islamiste et le despotisme, vient de porter un coup sévère au projet lui-même qui a été construit vaille que vaille par des personnalités et des forces politiques démocratiques dans des conditions de lutte très dures et très risquées.

Ceux qui se targuent aujourd'hui de dire qu'ils militent pour l'avènement d'une Algérie démocratique et sociale sont en train de baliser le terrain, doucement, mais sûrement, à la nébuleuse islamiste et lui pavent la voie pour accéder au sommet du pouvoir politique.

Cette attitude, qui ne peut pas être comprise ni au plan de la tactique ni au plan de la stratégie, c'est une cécité avérée qui risque de capoter d'une manière définitive le projet de société démocratique et de justice sociale.

La réalité des démocrates est dramatique sur le plan politique et de travail à la direction de la société. L'absence drastique dans les profondeurs de la société a exacerbé la crise et l'impasse dans lesquelles baignent ce qui est appelé communément, la mouvance démocratique.

Etre démocrate ne signifie pas devenir le courtisan des tenants de la nébuleuse islamiste et son projet obscurantiste et nihiliste. Cette démarche porte un sérieux coup aux luttes et au combat des véritables démocrates et progressistes qui défendu leur projet par leur sang.

La seule solution qui reste crédible pour les démocrates, c'est celle qui consiste à remettre en cause cette politique de l'autruche qui les caractérise et de rompre avec la démarche opportuniste et en revenant aux fondamentaux qui animent le programme de la mouvance démocratique.