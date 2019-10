C’est depuis la Chine, que le ministre de la Communication Hassane Rabhi, a appelé à la valorisation de la coopération entre les Etats arabes et la Chine. Le but serait d’arriver à rapporter des faits sans altérer leurs contenus, et « faire face aux défis qui menacent la stabilité et la souveraineté de ces Etats ».

Lors du 4e Forum de coopération en matière de radiodiffusion et de télévision entre la Chine et les Etats arabes, organisé sous le thème «Renforcer la coopération en matière de diffusion pour enrichir la création de contenus», Rabhi a évoqué «l’information tendancieuse ciblant la Chine et les pays arabes en désinformant et en discréditant les choix adoptés afin de semer la discorde et attenter à la stabilité».

Dans ce sens, il a appelé à «la mobilisation des médias pour faire face à ces défis qui menacent notre stabilité et attentent à la souveraineté de nos Etats, d’où la nécessité de valoriser la coopération médiatique sino-arabe pour transmettre les faits, sans altération ni falsification, et pour vulgariser les efforts déployés au service du développement, de la bonne gouvernance et de l’exercice démocratique dans nos pays».

Le responsable a, par ailleurs, dit avoir hautement apprécié, l’intérêt et le traitement médiatique objectif réservé par l’Agence de presse chinoise Xinhua à la transformation positive en cours en Algérie dans le cadre d’un processus participatif visant à consacrer et à développer le fait démocratique dans le pays.

Après avoir rappelé les positions «constantes» de l’Algérie dans les différents fora internationaux et régionaux, à l’instar de la Ligue arabe, et son attachement permanent à promouvoir la coopération sino-arabe, Rabhi a mis en exergue les liens qui unissent l’Algérie et la Chine, affirmant que l’Algérie s’enorgueillissait de ses relations historiques honorables avec la République populaire de Chine.

En dépit de la distance géographique, «les positions humaines justes ont favorisé, il y a plus de 60 ans, des relations algéro-chinoises basées sur l’amitié, la confiance, le respect, la solidarité et la coopération», a-t-il déclaré ajoutant que ces relations «privilégiées» n’ont cessé d’évoluer et de se développer dans tous les domaines avant d’être hissées, en 2014, en relations stratégiques globales. En tant que porte de l’Afrique, l’Algérie qui a adhéré officiellement, cette année, à l’initiative de «la Ceinture et la Route», est un partenaire «incontournable» dans le renforcement de la coopération sino-africaine pour «dynamiser le réseau routier de liaison entre la Chine et les continents du monde», a-t-il estimé.

Affirmant que les deux pays veillent, à travers cette initiative, à construire «la Ceinture et la Route sur la base de la coopération, de la confiance et des intérêts mutuels dans le cadre des principes de la concertation élargie et de la collaboration commune», il a ajouté que l’objectif étant «la consécration et la consolidation des relations politiques solides existant entre eux, l’intensification du contact humain et de l’échange culturel de façon à contribuer à la réalisation des objectifs communs de développement».