Lors du lancement de la campagne labour-semailles, une petite entreprise familiale a épaté l’assistance, par son savoir-faire et les produits proposés aux agriculteurs. L’Eurl Famam d’El Esnam, à 10 kms à l’est de Bouira, a été créée en 2016 et s’est spécialisée dans la fabrication du matériel utile et nécessaire au travail du sol. Cette entreprise familiale réalise des cover-crops, des cultivateurs, des bineuses biteuses et des arrache-pommes de terre. Le taux d’intégration, dans ses fabriques, est de 95 %, avec l’ambition d’aller vers un outillage 100 % algérien et pourquoi pas un tracteur made in Algeria comme l’a affirmé la responsable de l’entreprise. Pour permettre de concrétiser cette ambition, l’entreprise sollicite un terrain en zone industrielle. S’agissant de ces zones, à Bouira, signalons que beaucoup de faux investisseurs ont bénéficié de terrains restés inexploités. Les walis qui se sont succédé, depuis 2016, avaient pris l’engagement d’assister cette entreprise familiale, mais cette aide et assistance tardent à se concrétiser sur le terrain, même si l’entreprise livre à 13 wilayas du pays.