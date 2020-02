Le professeur Abbès Ziri, directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, a démenti formellement l’information ayant fait état, mardi dernier en fin de journée, de l’existence d’un cas de coronavirus dans la région. Le directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tizi Ouzou a réagi immédiatement après la propagation de ladite information, rendant public un communiqué sur cette question. Hier, également, le même responsable a tenu à rassurer la population locale à travers une déclaration faite à la radio locale de Tizi Ouzou. Dans le communiqué de la DSP, le premier responsable du secteur a tenu à apporter un démenti formel concernant les informations ayant circulé, notamment sur les réseaux sociaux, inhérentes à l’existence d’un cas de coronavirus qui aurait été enregistré au niveau de la polyclinique d’Iflissen, dans la daïra de Tigzirt, à 45 kilomètres au nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. Le professeur Abbès Ziri a révélé à la presse que le cas en question n’est qu’une pneumopathie compliquée.

C’est un patient de 37ans souffrant d’un problème aigu de pneumologie. Ce dernier avait déjà été hospitalisé au niveau de cette clinique pour la même pathologie, il y a quelques semaines. Il

y a eu donc plus de peur que de mal. Ce qui a fait croire à la population de la wilaya de Tizi Ouzou qu’il s’agissait d’un cas de coronavirus, c’est la grande panique qui a envahi le service où a été pris en charge le patient en question. En effet, le service où a été admis le malade aurait été évacué entièrement de même qu’un climat de panique se serait emparé des membres des personnels médical et paramédical qui s’y trouvaient. Il est possible que les symptômes que présentait ce malade avaient de nombreuses similitudes avec ceux qui apparaissent sur les porteurs du coronavirus. En tout cas, avant la publication du démenti de la DSP, la probabilité du coronavirus avait été largement relayée par la majorité des citoyens. Fort heureusement, la DSP a réagi à temps pour mettre un terme à toutes les spéculations et, du coup, à la peur qui a commencé à envahir les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou. Il faut déplorer dans ce sillage le fait que la population reste insuffisamment informée des mesures concrètes à prendre pour se prémunir contre cette maladie grave qui peut aller jusqu’à provoquer le décès des personnes qui en sont atteintes. Des citoyens interrogés, hier, à Tizi Ouzou ont montré leur totale méconnaissance de ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire pour ne pas contracter ce virus. Pour l’instant, les citoyens questionnés à ce sujet nous ont dit que, les recommandations qu’ils ont entendues à travers les médias, sont des généralités, mais ils nous ont confié que les mesures pratiques et concrètes à prendre relèvent encore du domaine de l’inconnu pour eux. De son côté, Abbès Ziri a tenu hier, lors de sa déclaration à la radio locale de Tizi Ouzou), à assurer que sa direction a pris toutes les mesures et toutes les dispositions nécessaires pour faire face à ce problème. Il faut noter aussi que l’annonce de l’existence du premier cas de coronavirus, faite par le ministre de la Santé avant-hier, a de nouveau plongé les citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou dans la peur. Hier, la majeure partie des discussions sur les lieux publics tournait autour de ce virus et de la peur qu’il fait planer sur les esprits.