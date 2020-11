Le débat sur l'épineuse question du maintien des établissements scolaires ouverts bat son plein, au moment où le compteur des nouveaux cas de contamination au Covid-19 s'affole, en Algérie. L'intrusion du virus en milieu scolaire, ayant été constatée dès le premier jour de la rentrée scolaire et qui, jusqu'ici a conduit à la fermeture d'une dizaine d'écoles, afin de contenir la propagation de la pandémie, fait l'objet de divergences, entre les scientifiques et les syndicats du secteur de l'Education nationale. L'appréciation des deux parties sur l'évolution de la situation épidémiologique actuelle à l'intérieur des écoles n'a pas la même valeur ni le même prix.

La situation est en effet différente d'un camp à l'autre. Les professeurs en médecine préfèrent temporiser. Ils sont unanimes à dire qu'il n'y aurait pas trop à craindre en maintenant les écoles ouvertes.

Le professeur Mohamed Belhocine, président de la Cellule d'investigation et de suivi des enquêtes épidémiologiques, est l'un deux.

Cet épidémiologiste, qui a eu à prendre part à la lutte d'éradication de l'épidémie d'Ebola, estime qu'il n'est pas question de sacrifier l'éducation d'une génération entière d'élèves, simplement parce qu'il y a une flambée épidémique. Selon lui, «il faut continuer à gérer les écoles au cas par cas, sauf si l'évolution de la situation sanitaire nécessite un confinement général». C'est à ce stade qu'une décision de fermeture des écoles peut être prise, préconise l'expert. Même son de cloche chez le docteur Mohamed Bekkat Berkani. Ce membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, estime que «les écoles ne constituent pas pour le moment, une grande menace». Cependant, l'expert laisse ouverte la possibilité de voir la fermeture des écoles, en déclarant que «les nouveaux records enregistrés ces derniers jours sont sous la loupe des membres du Comité qui décidera, en temps opportun, si on doit aller vers un durcissement des règles sanitaires».

Le docteur Bekkat Berkani nous dira également qu'«il est clair que si la situation se poursuit telle quelle, la diminution de la circulation de la population, à travers une augmentation des horaires du couvre-feu demeure un scénario très envisageable». Si l'évolution de la situation épidémiologique actuelle à l'intérieur des écoles ne constitue pas, pour le moment de l'avis des scientifiques, une grande menace, elle est très redoutée par les syndicats de l'éducation. Ces derniers craignent que la situation ne dégénère. C'est le cas de l'Union nationale des parents d'élèves (Unpe) qui a décidé de hausser le ton en proposant au Premier ministre de faire fermer les écoles pendant une période de 15 jours. D'autres partenaires sociaux sont également montés au créneau afin de prévoir toutes les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard.

Méziane Mériane, coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Snapest), est l'un des syndicalistes pessimistes sur l'option du maintien des écoles ouvertes. Ce dernier préfère toutefois tenir «le bâton par le milieu», en considérant que «le vrai risque réside à l'extérieur des écoles».

Pour étayer ses propos, Meriane affirme que «le danger de contamination vient du milieu social, du fait que le protocole sanitaire mis en place est, dans l'ensemble, garanti dans le milieu scolaire», ajoutant que «la distanciation sociale est respectée et que ce problème a été résolu grâce à l'adoption du système de la double vacation».

Un avis partagé par le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Ahmed Khaled, estimant tout de même qu'il faut prendre les mesures nécessaires avant qu'il ne soit trop tard. La fermeture des écoles n'est pas à exclure, selon son analyse. Entre les avis des uns et des autres, le sort de plus de 10 millions d'élèves reste suspendu à la décision que prendront les autorités centrales du pays. En attendant, l'on retiendra que la confusion totale règne dans le secteur de l'éducation, suite aux discours des partenaires sociaux. Il y a un climat anxiogène, que les enseignants, les élèves et leurs parents vivent au quotidien.