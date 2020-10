Entre la perte d'une année scolaire et la santé des citoyens, le choix est vite fait: il faut refermer les écoles. L'idée fait son chemin depuis ces derniers jours, au moment où les foyers de contaminations se sont multipliés à travers le pays. Les autorités sanitaires ont tiré la sonnette d'alarme et n'excluent pas d'ailleurs un éventuel reconfinement. S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le directeur de l'institut Pasteur d'Alger, le docteur Fawzi Derar, a averti, avant-hier, que «les jours à venir seront plus difficiles à gérer, y compris en Algérie en raison, notamment de l'arrivée de la saison hivernale, propice au déploiement du coronavirus», ce qui a fait dire au docteur Derar que le confinement n'est pas à exclure. 24 heures plus tard c'est le docteur Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, qui, lui aussi, n'a pas écarté la possibilité de recourir à un confinement partiel et ciblé. Il est clair que les écoles représentent un risque majeur pour la circulation du virus. Pour tenter d'endiguer la reprise du Covid-19 en Algérie, des voix s'élèvent pour fermer les établissements scolaires. Il y a plusieurs moyens pour rattraper une année scolaire, ce qui n'est pas le cas si l'on perd une vie...

Le président de l'Onpe (Organisation nationale des parents d'élèves), Ali Benzina ne cache plus sa crainte. S'exprimant, avant-hier, sur les colonnes de notre confère, Le Quotidien d'Oran il a lancé un appel pressant aux autorités du pays pour réagir immédiatement et prendre «la décision de fermer les écoles, notamment avec l'enregistrement des cas avérés de la pandémie dans quelques écoles». Au moins deux écoles ont été fermées pour cause de coronaviruis durant ces dernières 48 heures, en raison de cas de contamination. Une école dans la daïra de Aïn El Hammam et une autre à Azazga. Il est scientifiquement certifié que la parade la plus efficace contre le coronavirus est la distanciation sociale. Le regroupement de centaines d'enfants dans des salles de classe, obligées d'être fermées, avec l'arrivée du froid hivernal peut constituer un grand risque de contamination et surtout de transmission du virus. Cela même si le protocole sanitaire ficelé par les services de l'Education nationale vise à éviter à tout prix des fermetures de classes: réduction du volume horaire et distanciation sociale maximale.

Au final, la refermeture des écoles semble donc tout à fait probable, alors que la Covid-19 se répand progressivement à travers le pays, faisant craindre l'arrivée d'une deuxième vague. Mais elle ne fait pas l'unanimité. Elle peut même étonner dans certains milieux, considérant que si les enfants sont en général très sensibles aux grippes, ils semblent plutôt épargnés par le coronavirus. Ce n'est pas le seul argument qu'avancent ceux qui récusent la refermeture des écoles. Ils en veulent pour preuve le rapport entre enfants et coronavirus, qui demeure un mystère pour les scientifiques. Ce que l'on sait, avec quasi-certitude, c'est que les jeunes développent majoritairement des formes très légères du Covid-19, voire asymptomatiques pour les plus jeunes (moins de 10 ans, pour faire simple). La refermeture des écoles signifie que les parents devront rester à domicile et ne plus travailler, que les familles vont s'endetter et s'appauvrir davantage, sans compter les dégâts économiques que cette décision va engendrer. Pour l'enseignement à distance, c'est carrément une chimère sur laquelle il ne faut plus compter. C'est ce qui fait dire aux parents d'élèves que la fermeture des établissements scolaires est à éviter à tout prix.