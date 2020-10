Entre autres dispositions pour recadrer les institutions de contrôle, retenues dans le cadre de la révision de la Constitution, le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle, semble redonner à cet instrument de suivi et de régulation de l'activité des institutions de l'Etat, une position plus neutre, du fait de sortir d'une gestion linéaire et hiérarchique par excellence, pour passer à une configuration qui élargit les prérogatives de son action dans l'élaboration des lois, des traités et des grandes décisions. Dans ce contexte, s'exprimant lors du Colloque international abordant le thème de «La Constitution au service du citoyen: grands axes de l'amendement constitutionnel», le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, est revenu sur l'importance d'expliquer aux citoyens la profondeur du référendum du 1er novembre et l'impact de la révision de la Constitution, sur la vie des citoyens, et l'avenir du pays, expliquant que «l'édification d'une nouvelle République a pour objectif d'assurer l'équilibre des pouvoirs, outre l'indépendance de la justice, le respect des droits et des libertés, la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption». À cet effet, Fenniche met en avant la nécessité de «la vulgarisation de la culture constitutionnelle, à travers les axes abordés, à l'instar du passage du Conseil constitutionnel à la Cour constitutionnelle». Un passage qui engage les pouvoirs publics et les institutions publiques à soumettre leurs activités aux dispositions prises par cette Cour pour instaurer un respect sans failles des articles de la Constitution, comme cela est précisé dans l'article 182 de la mouture finale du projet de révision de la Constitution, qui stipule que «la Cour constitutionnelle est une institution indépendante, chargée d'assurer le respect de la Constitution. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics et fixe les règles relatives à son fonctionnement».

Hormis sa mission de permettre aux institutions de fonctionner sans les pressions et les blocages politiques, ce qui représente aux yeux des observateurs une avancée remarquable en matière d'assainissement et de lutte contre toutes formes de corruption et de bureaucratie, la cour constitutionnelle aura également l'important rôle de conférer aux citoyens, acteurs de la scène politique et aux représentants des différents pouvoirs le droit de se protéger qui en contestant les lois ou les décisions entravant leurs libertés. C'est ce que prévoit l'article 190 du même document, «La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des traités, avant leur ratification et sur les lois avant leur promulgation sur la constitutionnalité des ordonnances et des règlements, dans un délai d'un mois à partir de la date de leur publication». C'est donc au coeur du fondement même du principe de l'indépendance de la justice, de l'égalité de tout un chacun devant la loi et de l'instauration des garde-fous pour la vie politique et sociale, que les prérogatives attachées à la Cour constitutionnelle s'articulent autour d'une volonté indéniable de l'actuel pouvoir, de bannir les ponts de l'impunité et de l'ostracisme, bâtis par les anciens pouvoirs dans le but de prendre en otage le peuple et l'astreindre à accepter son diktat. Il convient de dire, dans ce contexte, que cette translation juridique profonde est un premier et grand pas vers la concrétisation d'un réel projet de société, dont l'axe central n'est autre que la démocratie.