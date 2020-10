Le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a effectué, hier, une visite dans la wilaya de Tizi Ouzou où il s'est rendu à plusieurs unités industrielles, avant de rencon-trer les opérateurs économiques de la wilaya au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Avant cette rencontre, à laquelle ont pris part de nom-breux investisseurs, le ministre de l'Industrie a visité plusieurs unités industrielles où il s'est enquis de leur situation et écouté les doléances des propriétaires. En effet, Ferhat Aït Ali a tenu une courte séance avec les représentants de la wilaya au niveau du salon d'honneur, avant d'entamer sa tournée qui l'a d'abord mené à l'unité de production et de confection industrielle Numidia, située au boulevard Saïd Amirouche à l'entrée Ouest de la ville de Tizi Ouzou. Sur les lieux, il s'est enquis des problèmes rencontrés et a exprimé la disponibilité de l'Etat à accompagner les investisseurs et tous les porteurs de projets. La délégation ministérielle s'est par la suite dirigée vers Azazga. Le ministre s'est rendu à l'unité de production de tuiles Izerkhef où il a assuré que «l'Etat accompagnera tous les investisseurs qui veulent faire sortir l'Algérie de la dépendance aux importations». De retour à la Maison de la culture Mouloud Mammeri il a pris la parole dans une salle comble pour une rencontre avec les opérateurs économiques de la wilaya ainsi que les représentants des associations de la société civile. Dans son allocution d'ouverture, le wali, Mahmoud Djamaâ a exprimé sa confiance en la volonté du ministre et de l'Etat algérien de relancer la machine industrielle, alors que le représentant de l'APW, Idir Iken, a appelé à la création d'un fonds spécial pour les régions montagneuses avant d'interpeller les pouvoirs publics afin de trouver une solution à la fuite des investisseurs de la wilaya de Tizi Ouzou, à cause des blocages bureaucratiques. Pour sa part, Ferhat Aït Ali Braham a abordé plusieurs sujets, tout en exprimant la ferme volonté de l'Etat de booster la machine industrielle nationale. L'orateur s'étalera également, longuement, sur la nouvelle mouture de la Constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre. L'orateur dira, d'emblée, que les précédentes Constitutions ont certes, répondu à quelques attentes populaires, mais cette dernière qui sera présentée le 1er novembre est de loin la plus complète, tout en affirmant qu'à l'avenir, chaque 1er novembre devra être une autre étape de développement national. La nouvelle Constitution, a indiqué le ministre, a protégé les trois fondements identitaires de la nation de toute exploitation politicienne. Conçue par des spécialistes algériens et en majorité fils de chouhada, celle-ci assure la protection des droits sociaux des Algériens et des ressources nationales, par de nouveaux articles. En réponse, affirmait-il, à ceux qui critiquent le choix de cette date, il a déclaré: «Le 1er novembre n'a pas été choisi par dessein, comme veulent le faire croire certains, mais c'est plutôt parce que c'est une date qui permet de rebondir sur l'Histoire», ajoutant que «cette nouvelle Constitution est une première étape dans le processus de réalisation des demandes populaires exprimées par le peuple durant une année de Hirak». Durant cette même visite, Ferhat Aït Ali, enfin, n'a pas omis de lancer un appel aux propriétaires des petits métiers impactés par la pandémie du Covid-19 de se rapprocher des directions concernées afin de déposer leurs dossiers d'indemnités, estimées.