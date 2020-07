«La rencontre a porté sur l'avenir et les perspectives des relations entre les secteurs public et privé algériens et les sociétés chinoises en général et l'entreprise Ccecc en particulier. La société Ccecc a proposé le financement et l'adhésion, non pas en tant qu'entrepreneur comme par le passé, mais plutôt en tant qu'investisseur et partenaire dans plusieurs projets considérés comme étant importants pour l'économie nationale», c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham au terme de son entretien, mardi dernier avec le directeur général de la filière algérienne de China civil engineering construction Corporation (Ccecc), Zhong Benfeng. À cet effet, le ministre a précisé que des plans sont en cours, pour le lancement de plusieurs projets de partenariats avec des entreprises chinoises dans plusieurs domaines d'activités industrielles. Dans le détail, le ministre de l'Industrie a évoqué «la réalisation et la gestion des zones industrielles et zones d'activités, le renouvellement du matériel industriel et la relance de certains groupes et secteurs à l'arrêt», pour lesquels la partie algérienne a présenté à l'entreprise «la nouvelle vision algérienne pour relancer l'économie, les textes et les nouvelles législations qui permettent d'établir des partenariats avec une nouvelle approche». De son côté, Zhong Benfeng est revenu sur le souhait de son entreprise à contribuer au développement du secteur industriel en Algérie, après avoir présenté au ministre ses potentialités dans plusieurs domaines industriels. C'est donc sur de nouvelles bases que sont lancés les piliers de la nouvelle stratégie économique, mettant en exergue l'importance de favoriser le partenariat, incluant le principe de l'inclusion du partenariat dans les plans de financement pour l'investissement, ce qui implique d'un côté le partage des risques, et contribuera d'un autre côté, à améliorer le climat des affaires, qui fait déjà l'objet de plusieurs changements, notamment en matière juridique visant à concrétiser les mesures de facilité mises en place par les pouvoirs publics, pour donner un nouveau souffle à la relance économique et l'inscrire dans le sillage de la nouvelle stratégie de l'Etat, loin des anciennes pratiques et visions. En outre, les premières orientations fixant les domaines d'activités visés par ces partenariats, reflètent la volonté du département de l'industrie, à intervenir sur les problématiques profondes, qui sont à l'origine des obstacles qui se dressent en face d'une relance efficiente. En fait, la combinaison entre la réalisation des zones industrielles, et le renouvellement du matériel industriel, représente en soi des leviers économiques importants, à même de constituer les socles d'une industrie orientée vers le renforcement des capacités de réalisation, qui souvent ont fait les frais d'une mauvaise gestion, qui les a plongées dans les affres de l'obsolescence. Dans ce sillage, la prédisposition du partenaire chinois à acter positivement cette nouvelle stratégie, est sans contexte un atout considérable pour la réussite de ce nouveau départ. En effet, la présence des sociétés chinoises dans le paysage industriel, depuis des années, a contribué à établir des relations et des traditions de travail et de coopération, qui constituent, à travers l'expertise des ces sociétés, l'un des atouts considérables, sur lequel reposeront les nouvelles passerelles du plan de relance de l'économie nationale