L'Algérie et la Grande-Bretagne se projettent dans l'après-Covid. Toute chose ayant une fin, la pandémie de coronavirus finira bien par disparaître. L'économie algérienne est en pleine construction, des chantiers d'envergure sont lancés. Tous les secteurs sont concernés. Une opportunité pour les investisseurs. Le ministre de l'Energie s'est chargé de faire la promotion de la destination Algérie et a mis en exergue les potentialités que recèle et offre le marché algérien lors d'une rencontre algéro-britannique sur l'investissement et le commerce entre l'Algérie et le Royaume- Uni, qui s'est tenue, hier, par visioconférence. «Nous vous encourageons à déployer, dans notre pays, des activités intenses en technologie et à participer au développement de l'ingénierie de fabrication d'équipements industriels», a déclaré Ferhat Aït Ali à ses partenaires d'outre-manche. Ces partenariats permettront le transfert du savoir-faire et de la technologie, mais aussi des possibilités de remontée dans les filières et d'ouverture de perspectives à l'export, a-t-il ajouté. Le ministre a mis en évidence l'ouverture de l'Algérie aux grandes entreprises étrangères, et britanniques en particulier, au savoir-faire «reconnu et apprécié», afin d'accompagner les Algériens dans la réalisation des objectifs de développement économique et social à travers des partenariats gagnant-gagnant. La mobilisation de l'investissement national et étranger constitue une «exigence certaine» dans cette étape «importante» par laquelle passe l'économie algérienne, a souligné le successeur de Djamila Tamazirt. Le climat des affaires qui a rebuté les investisseurs étrangers doit absolument être assaini pour drainer plus d'intérêt à un marché qui ne manque pourtant pas, d'arguments pour les attirer. La refonte du Code de l'investissement, devrait le rendre plus attrayant. Que devient-il? «Ce nouveau code, qui sera promulgué très prochainement», a affirmé le ministre. Que dit-il? «Il assurera plus de garanties et de protection à l'investisseur national et étranger à travers un cadre juridique transparent, clair et stable.

Il permettra, en outre, de limiter le rôle de l'administration, dans l'acte d'investir et d'encourager et d'accompagner les porteurs de projets», a-t-il révélé tout en faisant remarquer que le verrou du 51-49% a sauté. «Grâce à cet amendement, l'opérateur étranger pourra investir en Algérie sans distinction aucune avec l'investisseur national. Il sera, également, en mesure d'apporter ses propres fonds et de s'impliquer financièrement en Algérie», a assuré Ferhat Aït Ali. Les Britanniques qui ont divorcé de l'Union européenne et doivent élargir leur éventail de débouchés, n'y sont pas insensibles. Ils ont à cet effet, manifesté clairement leur intérêt au marché national.

L'Envoyé du Premier ministre britannique pour les Affaires économiques et commerciales avec l'Algérie, Lord Richard Risby, a clairement affiché l'intérêt d'élargir le partenariat économique entre le Royaume-Uni et l'Algérie.

L'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, l'agriculture et les services financiers sont autant de secteurs qui présentent un intérêt auprès de partenaires de son pays afin de partager les expériences et le savoir-faire des opérateurs économiques des deux pays, a-t-il indiqué.