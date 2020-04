«Toutes les unités qui ont les capacités d’adapter leurs productions aux besoins actuels, en produits sanitaires et gel hydro-alcoolique sont sollicitées pour le faire, à l’image du groupe Saidal qui a mis quelques-unes des lignes de remplissage pour production du gel. Il est vrai que le pays est passé par une période de mauvaise gestion et de supervision dans le domaine économique et industriel, où il avançait au jour le jour mais pour ce cas précis, nous ne pouvons pas dire qu’il y a manque de supervision.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Industrie et des Mines Ferhat Aït Ali Braham, lors de sa visite, hier, au groupe Saidal. Indiquant que « les moyens nécessaires de production de chloroquine sont disponibles.

Néanmoins, le problème reste dans la disponibilité de la matière première. Dans ce sens, il a fait savoir que la matière première sera importée dans, au maximum, deux semaines. La quantité de ce médicament disponible en Algérie couvrira le traitement de 324 000 patients atteints du coronavirus ». Dans le même sillage , le ministre a tenu à souligner, qu’en matière de production de masques, le groupe Getex et sa filiale Mapap détiennent des capacités de production de l’ordre de 2 millions d’unités par mois, comme il a sollicité le groupe Saidal de relever sa production de masques à 6 millions d’unités. Interrogé sur les capacités des entreprises algériennes à innover dans le domaine de l’équipement médical, telles que l’Enie et l’Eniem, le ministre a tenu à faire savoir qu’ « il est à la portée de l’Enie de fabriquer des respirateurs artificiels et il était prévu qu’elle se lance dans la fabrication de l’appareillage médical, mais leurs ambitions ont été freinées par la politique d’importation prônée par l’ancien régime. On n’a pas laissé les gens produire, alors que ce ne sont pas les compétences qui manquent, nous avons des ingénieurs au niveau des Cdta, capables d’innover ».

Appuyant ces propos par les effets néfastes de l’ancien gouvernance, Aït Ali rappelle que « ce gouvernement, après trois mois d’exercice, a complètement plombé l’énergie des entreprises, par une stratégie d’importation massive, à coups de milliards de dollars». Par ailleurs, le ministre s’est dit agréablement surpris de constater qu’ « après plus de 20 ans de destruction massive de toute volonté de produire en Algérie, il y ait encore des groupes publics et des entités privées, qui ont préservé leur volonté de produire. Il faut dire que cette épidémie nous a renseignés sur les capacités de l’Algérie de rebondir en cas de catastrophe.