Le président de l’APC d’Ath Bouyoucef, en collaboration avec la commission de la santé, dont il est également membre vient de prendre la décision de fermeture de l’école primaire du village Tazrouts après avoir détecté des cas de Covid-19 au niveau du village. Selon les propos de ce premier magistrat de la commune, il y a 18 cas entre ceux confirmés et ceux suspectés. Le suivi est assuré par des équipes médicales et l’éventualité de la fermeture de toutes les écoles, tous paliers confondus n’est plus à écarter. À noter, ajoute le président de l’APC Hamid Oudjoudi, que la fermeture s’étalera jusqu’au 4 novembre prochain.