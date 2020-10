Les souscripteurs au programme des 50 logements sociaux promotionnels (LSP), dans la commune d'Akbou, sont dans la tourmente. Cela fait plus de 12 ans qu'ils attendent, en vain, la réception de leurs logements, dont le retard dans la réalisation a dépassé tout entendement.

Hier, ces souscripteurs de la promotion des 50 logements LSP Encotrab ont procédé à la fermeture du siège de l'APC d' Akbou. Las d'attendre depuis 12 ans, ils exigent à présent la remise des clés de leurs appartements. Il a fallu l'intervention de l'édile communal et du chef de daïra pour mettre fin à la protestation.

En effet, le siège de l'APC d'Akbou a été rouvert à la faveur d'un accord conclu à l'issue de la réunion entre les acquéreurs des logements LSP 50 logements Encotrab au cours de laquelle le P/APC s'est engagé, par écrit, à relancer les travaux restants au plus tard dimanche prochain. Une copie de l'engagement a été remise aux acquéreurs, par l'APC.

Les souscripteurs des 50 logements LSP ont manifesté plusieurs fois leur ras-le-bol de la situation pénalisante qui perdure, depuis des années. À plusieurs reprises, ils avaient battu le pavé à Akbou, afin d'exiger des autorités le règlement de leur situation et la prise en charge des VRD et autres installations (eau potable, électricité, gaz, assainissement...).

L'intervention urgente des autorités concernées a toujours été sollicitée pour exiger du promoteur privé, en charge de réaliser ces logements, d'achever les travaux et leur remettre les clés. «Les travaux de réalisation de nos logements ont été entamés en 2007 et à ce jour, ils ne sont pas achevés.

Les protestataires ont été à chaque fois reçus par le président de l'AP.C, qui est à chaque fois à l'écoute de leurs doléances, selon un des délégués de l'association de cette cité. Les souscripteurs ont également été reçus par le chef de daïra.

Les deux responsables ont toujours manifesté leur volonté d'agir au plus vite auprès des différentes autorités dont dépend le dossier, pour l'apurement de leur situation. Mais les solutions n'avaient pas suivi. Le problème demeure non résolu à ce jour. D'où l'action d'hier.Il est à souligner que les souscripteurs avaient occupé de force les 50 logements en 2018, après avoir attendu 11 années. La modification technique du projet, qui était destinée dans un premier temps à une vente sur plan, avant de se voir transformée en vente promotionnelle serait à l'origine du problème, qui demeure d'actualité.