L’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) de Annaba s’est mise sur la voie de l’efficience économique en adoptant, courant 2019, le principe de diversification de la production, incluant désormais la fabrication de containers. Ferrovial a ainsi consacré une enveloppe financière de 4,2 milliards DA pour son plan de développement, dont plus de 2 milliards DA réservés à la modernisation de ses installations industrielles, notamment de soudure, dans une perspective d’adaptation aux besoins des opérateurs économiques. Dans cette optique stratégique, Ferrovial a conclu une convention avec le groupe algérien de transport maritime (Gatma) pour lui produire 8 000 containers durant 2020. L’entreprise a reçu plus de 60 000 plaques du complexe sidérurgique Sider El Hadjar pour entamer la fabrication des premiers containers. Ferrovial propose aux opérateurs économiques, dans le cadre de sa stratégie de diversification, la fabrication de fours industriels de séchage de phosphate, des incinérateurs de déchets pharmaceutiques et hospitaliers, des wagons de transport de métaux bruts équipés de système de déchargement automatisé en plus d’équipements de forage et de transport de métaux.