Ils devaient quitter la prison avant-hier soir mais leur sortie a été effectuée, hier, en raison du couvre-feu instauré comme mesure préventive contre la pandémie de coronavirus. En effet, le président de l'association Rassemblement actions jeunesse (RAJ), Abdelouahab Fersaoui a quitté, hier, la prison d'El Harrach, après sept mois de détention. Son codétenu, le militant Ibrahim Daouadji a été également libéré.

Après avoir salué fortement le rôle juridique, moral et psychologique joué par le collectif des avocats en faveur des détenus, les deux militants ont déclaré à leur sortie de prison: «Notre joie ne saurait être complète sans la libération de tous les détenus du Hirak, qui croupissent encore dans les geôles du pouvoir.»

En fait, la cour d'Alger a condamné Abdelouahab Fersaoui, à l'issue de son procès en appel qui s'est déroulé durant la nuit de dimanche à lundi en vidéoconférence, à 6 mois de prison ferme, réduisant ainsi de moitié la peine prononcée à son encontre en première instance. De même Ibrahim Daouadji a écopé de six mois de prison avec sursis.

Notons que le procureur général près la cour d'Alger a requis l'aggravation de la peine pour les deux détenus. Ces deux derniers ont été défendus par un collectif de défense composé d'une trentaine d'avocats. «Si les poursuites n'étaient jamais fondées, car ces deux militants n'ont commis aucun crime en exerçant leur droit fondamental à l'expression pacifique, nous nous réjouissons qu'ils quittent la prison...», a déclaré, dans un communiqué, Me Benissad.

Arrêté en octobre 2019, le président de RAJ a été condamné, le 6 avril dernier, par le tribunal de Sidi M'hamed à une année de prison ferme et 20 000 DA d'amende.

Le parquet a fait appel en demandant l'aggravation de la peine. Sa détention a été prolongée après expiration des délais légaux, le 10 février dernier. Brahim Daouadji a été condamné, le 11 avril dernier, en première instance à 6 mois de prison ferme et 50 000 DA d'amende.

Arrêté le 16 mars dernier à Mostaganem, Daouadji a été poursuivi pour «incitation à attroupement non armé», atteinte au moral de l'armée» et «publications sur les réseaux sociaux pouvant porter atteinte à l'intérêt national». Par ailleurs, RAJ a exprimé hier, dans un communiqué, sa joie et a salué les efforts déployés par les avocats, ainsi que l'engagement du peuple algérien et sa solidarité avec les détenus d'opinion. «Le camarade Abdelouahab Fersaoui a passé 7 mois en détention préventive dans la prison du système, mais cela n'a pas ébranlé sa détermination ni la volonté de ses camarades et de l'association à le défendre, et tous ceux qui ont été opprimés et pour une Algérie libre et démocratique», peut-on lire sur ce communiqué.