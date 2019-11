La campagne électorale ne passe pas inaperçue auprès des étudiants. Hier et pour le 39e mardi consécutif, des étudiants venus des quatre coins d’Alger ont investi le centre de la capitale. Connectés à la chose politique, ils suivent de près les développements de la situation dans le pays.

Les manifestants qui affichaient leur opposition à la présidentielle en ont fait leur sujet de prédilection lors de la marche. Visiblement convaincus par leur revendication, les marcheurs ont tout de même pu exprimer leur opinion, sans aucune entrave policière.

Les agents des services de sécurité se sont juste contentés d’encadrer les marcheurs. «Les étudiants se mobilisent plus que jamais », lance un jeune étudiant, même si l’on a clairement constaté la présence dans le cortège des marcheurs de nombreuses personnes âgées et de moins en moins d’étudiants à mesure que s’égrènent les semaines. Il reste cependant que la détermination est bien là et les étudiants présents à la manifestation la portent comme ils peuvent. Pour les étudiants, marcher le mardi est devenu un rituel. «Un devoir national», disent les plus «anciens». Comme dans les précédentes marches, les manifestants ont demandé la libération des détenus arrêtés lors des dernières manifestations. Ils ont marché main dans la main durant des heures en scandant haut et fort : «Système dégage», «Libérez les détenus», «Justice libre et indépendante» et plein d’autres slogans hostiles au pouvoir. On note dans ce sens qu’aucune répression ni interpellation n’ont été signalées.

Par ailleurs, il est important de rappeler que depuis le 22 février, les étudiants viennent des quatre coins d’Alger pour participer et donner leur point de vue d’une manière pacifique sur ce qui se passe sur la scène politique.

Les universitaires admettent que ces 9 derniers mois, ont pu former les jeunes politiquement, notamment que ces derniers ont toujours été accusés de tourner le dos à la politique. «Ce n’est plus le cas, puisqu’ils sont devenus le maillon fort du Mouvement populaire», lance un des marcheurs. On souligne, dans ce cadre, que comme de tradition, le bon déroulement de la manifestation a permis de mettre en évidence la maturité du mouvement, mais également le respect strict des droits des citoyens par l’Etat.