C'est officiel et applicable depuis, hier, le Premier ministre a annoncé «la levée de la mesure de limitation des activités des cafés, restaurations et fast-foods à la vente à emporter uniquement et la reprise de l'ensemble des activités hôtelières publiques et privées, à l'exception des célébrations de cérémonies et de fêtes et ce, dans le respect des protocoles sanitaires qui leur sont dédiés et adoptés par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus».

C'est un grand soulagement pour des centaines de travailleurs et de commerçants, qui ont subi les affres de la précarité, du chômage, et l'amertume d'un avenir incertain, durant de nombreux mois.

Une décision qui intervient quelques jours après le retour du président de la République au pays, et qui marque, au-delà de la reprise des concertations et du dialogue avec les acteurs politiques, une prise en charge urgente des dossiers les plus brûlants, et qui entrent dans l'accompagnement et le soutien aux citoyens dans la difficulté.

C'est précisément à ce niveau qu'étaient attendus les premiers signes du changement. Autrement dit, dans l'écoute des cris de détresse des citoyens et la prise de décision à même d'impacter leur quotidien et répondre à leurs attentes. C'est le seul gage de confiance susceptible d'aboutir à la crédibilité et la transparence, nécessaires, pour relever les défis et gérer les chantiers de l'Algérie nouvelle.

Dans ce sens, hormis l'importance pour cette frange de la société de sortir d'un chômage technique imposé, la réouverture de ces espaces particuliers, représente la reprise de la vie commerciale et par conséquent, la reprise de la consommation.

Cependant, malgré la faiblesse des revenus des citoyens moyens affectés par la crise sanitaire, il n'en demeure pas moins, qu'après des mois de privation, de confinement, de limitation de circuler, les terrasses des cafés et des restaurants, seront pris d'assaut. La fréquentation de ces établissements entre dans les usages de la société et exprime son attachement à la vie.

Cela étant, il est clair, que ce retour à la vie normale s'inscrit également dans la préparation à la mise en oeuvre du plan de relance de l'économie nationale, qui vise à mettre en avant la production nationale et la préservation de l'emploi.

Des axes qui trouveront également appui dans cette décision qui touche des milliers de commerces et de salariés à travers une grande partie du territoire national. Il faut dire qu'à l'approche du mois de Ramadhan, une grande opportunité s'offre à ces commerçants pour rattraper un tant soit peu, les retards et les déficits de trésorerie.