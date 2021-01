Le vaccin anti-coronavirus est labéllisé «halal»! Une fatwa a été émise, jeudi dernier, par les autorités religieuses du pays pour affirmer la conformité de ce vaccin aux préceptes de l'islam. «La Commission ministérielle de la fatwa du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs affirme que les vaccins disponibles ne contenaient pas des composants prohibés par la chari'a», souligne un communiqué de cette Instance religieuse. Pour rassurer les religieux les plus coriaces, la commission a fait savoir qu'un travail de fond a été effectué avant d'émettre cet avis religieux. Ainsi, plusieurs réunions ont été effectuées avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19. Parmi elles, un «conclave» avec le porte-parole du Comité scientifique, le docteur Djamel Fourar. «Il a apporté des clarifications et présenté un ensemble de données scientifiques confirmant que les vaccins disponibles ne contenaient pas de composants prohibés par la chari'a», soutient la même source. Une information qui, pour beaucoup, peut paraître banale, voire ridicule pour un dossier aussi vital. Néanmoins, elle est des plus nécessaires! C'est même une très bonne chose du fait qu'elle vient mettre fin à une polémique qui commençait à prendre de plus en plus d'ampleur, particulièrement sur les réseaux sociaux. Des informations circulent, depuis quelques semaines, remettant en cause la «hallalité» de ce remède contre ce virus des plus mortelles. Certains mettaient même en garde contre ces vaccins les «accusant» d'être faits à base de gélatine de porc. D'autres sont allés encore plus loin en affirmant qu'ils étaient fabriqués par les sionistes pour éradiquer les musulmans! Croyez- le ou non, beaucoup ont cru à ces hypothèses des plus infondées. Elles se propagées à la vitesse du virus sur les réseaux sociaux, au grand bonheur des «anti-vaccin» qui en profitent pour en remettre une couche. Ils s'adonnent à ce jeu «malsain» pour jeter le discrédit sur les campagnes de vaccination. Et ce n'est pas une spécificité algérienne ou musulmane. À travers le monde entier, des illuminés ont tiré la carte de la religion pour saborder cette nouvelle étape dans la guerre contre cet ennemi invisible. En France, par exemple, au début de la campagne les autorités des différentes religions ont dû se prononcer sur la conformité religieuse de ces vaccins. Ils ont été déclarés «halal» et «casher». Cette fatwa était donc des plus nécessaires pour permettre à la vaccination de se dérouler sous de bons auspices. Surtout que l'avis religieux a une place des plus importantes dans la vie des Algériens. Il se pourrait même que ce communiqué de la Commission ministérielle de la fatwa convainque les plus indécis. Car, en plus de «halaliser» le vaccin, elle a joué son rôle de sensibilisation en appelant les Algériens à se faire vacciner. «La vaccination contre la Covid-19 est indispensable pour faire face à cette pandémie», a soutenu la même commission qui se base sur les données scientifiques qui lui ont été fournies par les autorités sanitaires. Dans ce sens, elle appelle à ne se référer qu'aux juridictions scientifiques officielles et fiables pour recueillir les informations médicales et les avis de jurisprudence. «Il faut rejeter toutes les sources qui tentent de remettre en cause la fiabilité du vaccin», insiste la même source, tout en demandant aux Algériens de collaborer avec ces mêmes autorités pour la réussite de cette campagne. Un appel à la raison qui pourrait s'avérer des plus salvateurs. Car, la réussite de la vaccination demeure le seul moyen de mettre fin à ce cauchemar...