Le député FLN de Annaba, Bahaeddine Tliba, a passé, hier, sa deuxième nuit à la prison d’El Harrach. Le juge d’instruction qui l’a mis sous le régime de la détention provisoire, l’avait déjà convoqué, le 3 octobre dernier. Mais l’homme d’affaires qui avait quelques jours auparavant, le 25 septembre, perdu son immunité parlementaire a préféré se dérober à la convocation de la justice, ouvrant par la même un «feuilleton» judiciaire qui a passionné l’opinion publique nationale. Mais il faut croire que le scénario imaginé par Tliba n’était pas si long que cela et les «faux détails» de sa cavale, savamment alimentée par un youtubeur et «porte-parole», a pris fin mardi dernier en soirée.

Le fuyard a été arrêté, en même temps qu’une dizaine de ses complices, dans la soirée de mardi dernier, apprend-on de bonnes sources. Il faut dire que les circonstances de son arrestation ont alimenté la chronique sur les réseaux sociaux. En l’absence d’informations précises de la part des autorités judiciaires, des sources proches de Tliba révèlent que, contrairement à ce qui a été rapporté, ce jeudi, à savoir son arrestation dans une maison de la ville d’El Oued, le fugitif aurait effectivement traversé la frontière algéro-tunisienne.

Il se serait établi dans la ville de Nabeul. Et c’est dans une villa qu’il avait louée, qu’il s’est fait arrêter par la police tunisienne. Celle-ci l’a remis aux autorités algériennes qui ont procédé à son transfèrement vers Alger. Les mêmes sources avancent même qu’il aurait passé une nuit à Constantine, avant de joindre la capitale sous escorte policière pour être entendu par un magistrat près le tribunal de Sidi M’hamed. Ce dernier l’a inculpé, entre autres, de blanchiment d’argent et financement occulte de partis politiques. La liste des griefs reprochés à Bahaeddine Tliba est sans doute bien plus longue que cela. On en saura plus dans les jours qui viennent, dans le cas où ses avocats veuillent communiquer sur le sujet. En attendant, il convient de noter que dans l’histoire de Tliba, il y a cette étonnante fuite qui a alimenté la rumeur publique. Outre le youtubeur cité plus haut qui le donnait un peu partout entre l’Algérie, la Tunisie et la France, un quotidien national l’a annoncé en Angleterre. Le scénario, digne d’un thriller «passionnant», comme l’Algérie n’en a quasiment jamais vécu, nous conduit, grâce à des recoupements, à privilégier la thèse selon laquelle, le fugitif a actionné ses anciens réseaux à la frontière entre l’Algérie et la Tunisie pour s’assurer un passage discret dans le pays voisin.

C’est, en effet, de notoriété publique que l’homme a fait dans le «commerce» transfrontalier entre les deux pays, en empruntant des voies parallèles.

Ses réseaux lui ont permis de joindre la ville tunisienne de Nabeul. Mais, les recoupements évoqué plus hauts, font ressortir que la Tunisie n’était pas sa destination finale. Il cherchait à entrer en territoire britannique, dont la justice est assez connue pour ses longues procédures d’extradition. Disposant d’un visa Shengen qui ne lui ouvrait pas la frontière britannique, ses contacts à l’étranger lui auraient d’abord conseillé la ville de la Valette à Malte. Mais l’échec de cette destination l’a amené à penser à joindre la République d’Irlande, pour pouvoir passer en Grande-Bretagne par voie terrestre et y demeurer pour organiser sa «défense», en misant sur le système judiciaire du Royaume-Uni. Ce scénario, vraisemblable, compte tenu des informations parcellaires dont nous disposons, n’est pas parvenu à son terme, en raison affirme-t-on, d’une «fuite» dans l’entourage de Tliba qui a mené les services de sécurité jusqu’à lui.

Cette fin de cavale laisse un goût d’inachevé, en ce sens, que l’on n’en sache pas toutes les péripéties et les grands moyens déployés par Tliba pour se soustraire à la Justice.

Il reste néanmoins que cette arrestation clôt un chapitre très intéressant de la lutte contre la corruption engagée par l’institution judiciaire depuis le 2 avril dernier.

L’épilogue de la première saison de la série Bahaeddine Tliba, (il faut s’attendre à beaucoup de révélations lors de son procès), fait taire beaucoup de voix qui voyaient dans la fuite de Tliba, matière à remettre en cause la volonté d’en finir avec des pratiques maffieuses, ayant mis à nu un système de gouvernance, dont on ne cesse de découvrir les travers. Il reste que quoi qu’on dise, l’affaire Tliba, comme celle de tous les accusés ne révélera tous ses secrets qu’à l’issue d’un procès public et équitable.