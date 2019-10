Comme chaque rentrée scolaire, le mouvement opéré dans les différents corps du secteur suscite l’incompréhension aboutissant parfois à la colère, puis à la grève. Pour cette année ça ne sera pas le cas à Béjaïa. La réunion, qui a eu lieu avec les principaux responsables de la direction de l’éducation et plusieurs directeurs d’écoles primaires, dont la majorité est affiliée à la coordination des directeurs des écoles primaires (Codep), a débouché sur une entente qui n’a de valeur que d’installer un climat de confiance, oh combien important pour la suite de l’année scolaire ! Suite a l’appel lancé sur les réseaux sociaux par les membres de la commission paritaire, cette réunion a pu se tenir avec au bout, le dénouement du conflit. Le nœud de la discorde est né après une première réunion axée sur le mouvement exceptionnel au profit de quelques directeurs en vue d’un éventuel rapprochement. Le chef de service du personnel avait refusé de signer le procès-verbal arguant que celui-ci souffre d’anomalies en contradiction avec la réglementation en vigueur. Conséquemment, le directeur de l’éducation de la wilaya a programmé une réunion avec tous les directeurs en présence des quatre

membres de ladite commission pour débattre du problème sus-cité. Déclarant que «les portes de la direction ont été toujours ouvertes» et qu’il «est indécent de venir en nombre pour un tel problème», le directeur a tenu à remercier tous les directeurs pour la réussite de la rentrée scolaire et les bons résultats qui ne cessent de s’améliorer d’année en année, Béjaïa «est parmi les meilleures wilayas» a-t-il conclu. Le secrétaire général, Bezza Benmansour, a saisi l’occasion pour exposer et expliquer la vision de la tutelle consistant à moderniser les différents services. Il considère d’ailleurs, que «les objectifs d’une bonne organisation sont l’impératif de l’heure». Il affirmera que «toutes les situations administratives sont régularisées». «Il ne reste plus que l’octroi des subventions complémentaires pour prendre en charge le volet financier», a-t-il rassuré. Tahar Belkheir, membre actif de la coordination des directeurs des écoles primaires a affirmé pour sa part que «le fonctionnement de leur direction a connu ces dernières années des améliorations significatives, mais des problèmes persistent encore, certains directeurs souffrent le martyre». Il relèvera le problème du logement d’astreinte, la relation entres les directeurs et les présidents d’APC, la surcharge des classes… Le premier responsable a promis au final d’inviter les membres de la commission pour étudier les dossiers des concernés par le rapprochement.