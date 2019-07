Il fait peut-être son dernier déplacement à Constantine en sa qualité de consul général de France à Annaba et Constantine. Patrick Poinsot, ce diplomate tant complimenté par son entourage direct et indirect pour son dévouement et ses engagements qu’il a toujours respectés a tenu, lors de sa présence à Constantine, à exprimer ses regrets de quitter l’Algérie en fin de son mandat après 3 ans de travail laborieux. Le représentant de la diplomatie française a déclaré : « Je suis toujours heureux de me rendre à Constantine. Je trouve cette ville magnifique et intéressante du fait de son histoire multimillénaire. C’est aussi la troisième ville du pays, un important centre industriel et agricole, un véritable carrefour économique entre le Nord et le Sud, mais aussi l’Est et l’Ouest algérien.» Le consul souligne également lors de son intervention devant une assistance importante « Constantine, c’est aussi un centre culturel et universitaire, c’est une ville qui a vu naître plusieurs personnalités algériennes et françaises.» Il a également souligné : « Aujourd’hui c’est avec une certaine émotion que je viens marquer la fin de mon séjour de 3 ans comme consul général de France à Annaba et Constantine et je voudrai évoquer avec vous certains évènements marquants au cours de ces trois dernières années de relations entre la France et la ville de Constantine.» Tout d’abord, dira le diplomate, « notre consulat a changé de titre de consulat général de France à Annaba vers consulat de France à Annaba et Constantine le 1er mai 2018 ». Il estime à ce propos qu’il s’agit « d’une marque de considération et de respect pour la ville de Constantine et ses habitants, algériens ou français ». Le consul général de France à Annaba et Constantine ne manquera pas d’indiquer : « C’est dans cette ville qu’est installé l’un des cinq instituts. Dans le domaine de la coopération décentralisée je retiens le voyage du maire de Grenoble qui est venu avec une délégation en 2018 pour rencontrer le wali et le maire pour relancer le jumelage entre les deux villes.» Abordant le domaine économique, le diplomate français ajoute «des manifestations sont régulièrement organisées et c’est extrêmement important que des chefs d’entreprise PME français et algériens puissent se rencontrer pour cerner les a priori des deux côtés ». Sur le plan culturel le diplomate souligne « je salue le travail accompli par l’Institut français et tous ses agents, qui font un travail remarquable au profit, notamment de la jeunesse en lui proposant des programmes culturels de qualité et en aidant ceux qui souhaitent aller en France à construire des projets pédagogiques». C’est en somme le compte rendu de l’intervention du représentant diplomatique de France, Patrick Poinsot, qui a été heureux de s’entretenir ensuite avec ses invités venus lui exprimer leurs adieux.